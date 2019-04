La bandera republicana ondea en Sagunt pese a la negativa de la Junta Electoral

La bandera tricolor ha vuelto a ondear hoy en el balcón del Ayuntamiento de Sagunt con motivo del aniversario de la República, sin que un acuerdo adoptado por la Junta Electoral haya llegado a impedirlo.

Aunque la Junta Electoral había rechazado la medida, la comunicación de esta decisión "llegó verbalmente justo después de la exhibición de la enseña", según explicaba a Levante-EMV la concejala de EU Roser Maestro. "El secretario del ayuntamiento ha venido corriendo a decírnoslo justo cuando ya la estábamos plegando, después de sacarla unos 5 ó 10 minutos, tal y acordó el pleno del ayuntamiento, como un acto simbólico", aseguraba tras participar en la acción junto a la edil María Giménez (ADN Morvedre), el secretario de organización de EU, Roberto Rovira, y la candidata de EU Violeta Lerma, al tiempo en que sonaba por la megafonía el himno de Riego.

En el Port, la enseña se ha colocado en el balcón de la Tenencia de Alcladía, pero se ha retirado "en cuanto hemos sido conocedores del acuerdo de la Junta Electoral", según el edil Guillermo Sampedro (EU) que participó en el acto junto a la concejala del mismo partido, Mónica Caparrós.

El pronunciamiento de la Junta Electoral, se había producido por una denuncia del PP, al considerar que la medida chocaba con la "neutralidad" que deben exhibir las instituciones en periodo electoral, según resumía a este diario el portavoz popular Sergio Muniesa. "Ya advertimos en el pleno que la Junta Electoral se opondría por este motivo, como así ha sido, como dejó también caer el secretario municipal en su informe. Pero no hubo manera de que hicieran caso", decía asegurando no tener constancia de si se había ondeado la bandera o no. "En el texto que aprobaron en el pleno hablaron de ondearla el 14 de abril. Como cae domingo, igual han decidido hacerlo hoy por eso", apuntaba.

Desde el ayuntamiento se insistía en que, al ondear la tricolor, ni se ha colocado en un mástil ni se han retirado las banderas oficiales. "Sólo se ha colgado en la barandilla del balcón", decían.