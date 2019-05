Intentan robar en varias casas de Sagunt mientras los dueños dormían

Varios intentos de robo se ha producido durante el pasado fin de semana en Sagunt. Los ladrones utilizaron el mismo «modus operandi» en la mayoría de los casos: Reventar las cerraduras para acceder a los inmuebles, sin importarles en la mayoría de los casos la presencia de sus propietarios en el interior.

Fuentes policiales no han podido acreditar el número de propiedades afectadas, ya que en muchas ocasiones no se tramita denuncia aunque sí han adelantado a Levante-EMV que los asaltos se han dado en distintas zonas de Sagunt.

Uno de los barrios más afectados ha sido el de Santa Ana donde han trascendido al menos dos casos. Uno de ellos en una vivienda sita en la plaza Distrito. Los ladrones rompieron la cerradura del garaje y entraron en el inmueble cuando se vieron sorprendidos por el propietario que al oír ruido salió fuera para comprobar qué pasaba y se encontró con la puerta abierta y la cerradura rota. Tal y como ha podido conocer este rotativo, los ladrones no llegaron a llevarse nada, todo quedó en un gran susto «del que nos va a costar recuperarnos», decían. Los afectados reconocían que tienen algo de miedo y que les cuesta conciliar el sueño tras lo ocurrido.

También intentaron robar en el casal de la falla La Palmera, ubicado en la calle Hort d'Ais , tal y como han confirmado las mismas fuentes policiales. Los falleros encontraron el pasado domingo las puertas abiertas de par en par y la cerradura de la puerta principal rota. Tras una inspección ocular, responsables de la comisión han advertido que «parece que no falta nada», aunque la televisión que los falleros tienen en la parte alta de una estantería apareció en otro lugar con un pequeño golpe en un lateral. «Debieron ser más de uno porque la tele uno solo no la puede bajar», explicaba un fallero. Los ladrones también intentaron buscar entre la zona de almacenaje, que apareció con las cortinas abiertas. Vecinos del barrio constataban un tercer caso en la calle La Creu, aunque al no haber denuncia no se ha podido confirmar.

Sin embargo éste no es el único barrio afectado. Fuentes policiales también señalan el de El Raval de Sagunt, donde se han registrado más intentos de robo.

Estos casos se han producido tras la oleada de robos en las máquinas tragaperras de varios bares que se han sucedido de forma reiterada en menos de dos meses, sin olvidar los asaltos que se vienen produciendo en la Baronia, en ocasiones a plena luz del día y con los propietarios de la vivienda en el interior.