És hora de demanar disculpes a tota les persones que han patit en un moment o altre el mal funcionament o l'endarreriment en la gestió dels tràmits d'alguns serveis de l'Ajuntament de Sagunt. Ho lamente moltíssim, de veritat. Nosaltres som els responsables. I d'igual manera que ens atribuïm mèrits, cal reconéixer les coses que no han anat bé. Nosaltres som així, l'honestedat sobretot. Ara bé, dit això, si que m'agradaria puntualitzar algunes qüestions que, encara que no van a canviar les coses, si més no seran un xicotet descàrrec per a l'alcalde i els regidors i les regidores que hem estat al capdavant de la gestió municipal.

A mi m'haguera agradat, per descomptat, que la gestió i l'execució dels projectes haguera anat més ràpida, ho reconec amb tota humilitat. Clar que sí. Però si que hauria de matisar que l'entrada de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, a l'Ajuntament – per recollir expedients de gestions municipals anteriors- el 2015 i després el gener del 2019 va crear una gran commoció entre el funcionariat i tot el món es va posar en estat d'alerta quant a les precaucions legals i les condicions administratives. Tot això està molt bé. Però també es de veres que va ralentitzar la gestió administrativa.

D'altra banda, la necessitat que la llei de contractes s'adaptara a la llei europea va fer que s'aplicara una nova llei de contractes a l'Estat Espanyol. I segurament per les circumstàncies que han acompanyat la gestió pública espanyola amb la plaga de la corrupció, ací la nova llei ha sigut molt més restrictiva que a la Unió Europea. S'han incrementat molt els controls, que està molt bé, i s'ha augmentat el nombre de funcionaris que intervenen per garantir el procés.

Abans moltes de les compres menors de 18.000 euros i obres de menys de 50.000 podien contractar-se de manera ràpida i amb molt poca tramitació, ara no és tan ràpid ni tan senzill, encara que ja hem millorat molt en agilitzar les tramitacions. El funcionariat de l'Ajuntament, com correspon a la seua inqüestionable professionalitat, ha hagut d'adaptar-se amb moltes precaucions a este nou procés administratiu.

A més a més, la posada en marxa de la seu electrònica ens ha causat també alguns problemes -que ja estan quasi resolts- però estic segur que facilitarà l'accessibilitat i facilitarà els tràmits a tot el veïnat. El resultat final és que entre unes coses i altres s'ha ralentit la gestió dels serveis públics. Però també he de dir que el mateix procés l'han patit molts ajuntaments i organismes públics, encara que això no siga excusa.

Per últim, m'agradaria també que quedara clar que l'Ajuntament ha estat gestionat per quatre partits polítics diferents i que les responsabilitats, tot i que la màxima és la de l'alcalde, no vaig a negar-ho, haurien de recaure també en bona lògica en els responsables polítics de cada departament.

Quatre partits polítics diferents amb diferents regidors i regidores, diferents actituds i diferents maneres de prendre's la responsabilitat en la gestió. L'eficàcia de l'alcalde a l'hora de posar en ordre determinats serveis o departaments no pot ser exactament la mateixa que si es tractara del mateix partit, això és una obvietat.

Per la meua part, i com a regidor de Compromís, l'única cosa que puc dir és que hem treballat moltíssim estos quatre anys i ho continuarem fent la pròxima legislatura. El treball, la responsabilitat, l'honestedat i la constància han sigut sempre els nostres valors essencials. I ho podrem constatar amb tots els projectes que els pròxims mesos iniciaran obres o les finalitzaran.