El alcalde de Segart deja el PP para liderar una opción independiente

El alcalde de Segart, Francisco José Garriga, quien ocupó el puesto número dos en la candidatura del PP en las elecciones de 2015 abandona la formación popular para encabezar «Junts per Segart» , partido con el que concurrirá a los comicios locales del 26 de mayo.

Al mandatario le acompañan en su nuevo proyecto político otros dos concejales del PP en activo, José Garriga y David Hernández, quienes irán en puestos de salida en la nueva candidatura independiente, que de obtener representación municipal pondría fin al bipartidismo de los últimos años en Segart.

El motivo que ha alegado el alcalde para abandonar las filas populares es el «descontento con el partido. Estamos muy desencantados. Los que llevan las riendas del Partido Popular no lo han hecho bien en estos cuatro años. No se han acordado de nosotros para nada, ni de los problemas de Segart, sólo nos han requerido ahora en elecciones y nada más». Garriga ponía un ejemplo, «hemos recibido más ayudas, más dinero de la diputación y de la Generalitat en estos últimos cuatro años con el gobierno del Botánico que en los últimos 12 años con el PP».

El candidato de Junts per Segart ha señalado con el dedo al presidente comarcal del PP, Filibert Prats, y a parte de su ejecutiva. «Creemos que no han estado a la altura. No han hecho nada de nada y más, sabiendo cómo estaba el partido. Estamos muy desengañados con el PP».

Casos de corrupción

Garriga no esconde que en su decisión también han hecho mella los casos de corrupción que en los últimos años han salpicado a los populares y quizá la falta de renovación en las direcciones más cercanas que diera una nueva imagen del Partido Popular.

Pese a esta circunstancia, Garriga asegura que se presenta con «muchas ganas y con un proyecto nuevo, lleno de ilusión». Con un equipo que «se va a dejar la piel trabajando por su pueblo», pero esta vez como independientes.

Por otro lado, reconoce que «yo no soy político, yo me presento porque creo que Segart necesita un cambio y nosotros somos un equipo capaz de dar ese cambio que nos reclaman, porque ganas nos sobran, y eso es lo importante», terminaba el actual alcalde.