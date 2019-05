Consell Cultural Comarcal, per què no?

A març, l'associació cultural Arrels d'Estivella, va lliurar el Premi Arrels 2019 al saguntí d'adopció Sento Llobell. Així es va guardonar la tasca artística i cultural d'un il·lustrador, d'un dibuixant de tebeos, com diria ell.

Aquest reconeixement es connecta, com si es tractara d'un invisible cordó umbilical, amb les aportacions fetes al llarg de la història del premi: per la pintura, per la història i la seua crònica, per la música i el folklore, per la pilota, per les lletres poètiques i per les lletres impreses o per la defensa i recuperació del medi ambient. D'aquesta manera, tot plegat, es dibuixa i sargeix un imaginari cultural compartit de la comarca del Camp de Morvedre. Això és el que ha aportat al llarg d'aquests darrers 30 anys el Premi Arrels, amb una localització ben concreta al poble d'Estivella, però amb una clara projecció comarcal.

Segurament, encara davall els efectes engrescadors de les emocions viscudes a l'entranyable vetlada passada al Restaurant Els Pins, i encoratjat per certes vibracions allí sentides, em ve la ment una reflexió crítica i reivindicativa, alhora. I una pregunta. En quin estat es troba la vertebració cultural de la comarca?

Si en fem un ràpid repàs, trobem interessants iniciatives que des del món de la cultura s'esforcen per mostrar el fet comarcal, com ara: el Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, l'associació de cronistes, etc. Però honestament crec que no és suficient. Trobe que es podria anar més enllà. I qui podria exercir eixe lideratge? Qui hauria de donar aquesta empenta i fer una passada endavant, ferma i lluny de tèbies iniciatives prèvies?

De tots és ben sabut que la comarca gaudeix, en l'organització jurídica i política espanyola actual, de poc pes en l'àmbit administratiu. Per tant, qualsevol iniciativa ha de ser liderada per la ciutat que fa de cap de comarca. La ciutat de Sagunt i els seus governants han de fer eixe pas endavant, i assumir el repte del lideratge cultural d'una vegada. Han de deixar enrere la tebiesa i la vergonya. Cal reconéixer i felicitar algunes iniciatives que ha tingut l'actual ajuntament encapçalat per Quico Fernández en eixa línia, com ara la iniciativa amb la mesa sectorial del Turisme, o les fires d'educació de la Formació Professional.

A tots els partits que es presenten a les eleccions a Sagunt, els fem una proposta: la creació d'un Consell Comarcal de Cultura, format per personalitats de la comarca, per dones i homes davall del paraigua d'una doble vessant, una més per què no dir-ho institucional, i una com més tècnica? Des de l'associació cultural d'Estivella estem decidits a impulsar la creació d'aquest òrgan que treballe des de la comarca per a la comarca i la seua vertebració cultural. Desitgem que la nostra veu s'escolte i faça pensar als qui des del 26 de maig podran actuar: els politics i les polítiques votats per la ciutadania.