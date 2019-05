Denunciado ante el juez un cargo de Cs por no presentar a tiempo la lista de Estivella

El concejal de Cs del Ayuntamiento de Estivella, José Ramón Mateu ha interpuesto una denuncia contra su compañero de partido, Raúl Castillo, actual enlace municipal en la ejecutiva, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sagunt y representante ante la Junta Electoral de Zona de la coalición naranja, por un presunto delito de coacción.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, Mateu acusa a Castillo de impedir que éste concurra a los comicios locales al no presentar la lista electoral de Cs de Estivella ante la JEZ, que previamente había ratificado el partido al ser entregada «en tiempo y forma», se anota en la documentación presentada al juzgado.

Mateu no fue conocedor de que su lista no concurría a las elecciones hasta que un familiar suyo le informó de que la candidatura de Cs de Estivella no había salido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 30 de abril, un hecho que comprobó él mismo, «sin salir de mi asombro y perplejidad», explicaba a este diario.

El edil de Estivella atribuye lo sucedido a que «el representante electoral de zona, es decir la única persona autorizada por la ley para presentar mi candidatura y el resto, Raúl Castillo, no la presentó», reza en la denuncia, por lo que considera que ha vulnerado el artículo 23 de la Constitución Española en el que se recoge «el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos», y el de «acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalan las leyes».

Ante lo que Mateu considera una «violación de este derecho», interpone una denuncia contra Castillo por entender que su actuación puede ser constitutiva de un delito de coacción. El edil de Estivella se basa en la sentencia del Tribunal Supremo del 21 de diciembre de 2012 que dice que «en efecto el delito de coacciones consiste en compeler, imponer, constreñir o presionar a otro para que lleve a cabo una conducta que no desee, sea justa o injusta o impedirle la realización de los actos que quiere ejecutar...»

Ante este argumentario solicita al juzgado «la incoación de un expediente contra Raúl Castillo y que se inicien las diligencias pertinentes para la comprobación de los hechos», se anota en la denuncia. «La conducta del señor Castillo ha limitado injustificadamente mi libertad, mi derecho al sufragio pasivo, y a su vez el derecho de los ciudadanos a votar libremente, ya que ha cercenado la voluntad del partido Ciudadanos y ha sido sustituida por la voluntad personal de él, quien decidió no presentar la lista sin amparo legal alguno».



Castillo se desvincula

Este diario se ha puesto en contacto con el denunciado quien ha declinado pronunciarse hasta no conocer la denuncia, aseguraba a este rotativo, aunque se desvincula de cualquier acusación, añadía. Castillo sí que aclara que «yo recogí y entregué las candidaturas que me dio el partido sin deparar en nada más».

A este respecto, Mateu explica en la denuncia que «seguí todos y cada uno de los trámites internos del partido hasta su trámite final, es decir la entrega de la lista electoral el 19 de abril, en la sede del partido, junto con la declaración jurada y la carta ética además de los DNI de todos los integrantes».

A esto añade que la candidatura fue «previamente verificada y aprobada por los órganos competentes del partido , entre ellos la secretaria de acción institucional en València, a cargo de José Cruz».

Además de la presentación de la denuncia en el juzgado de Sagunt, el edil de Estivella, que no concurrirá a los comicios de este año y dejará a Cs sin representación en el consistorio, también lo ha hecho en la JEZ, a la que solicita que ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos descritos por si fueran constitutivos de infracción penal».

A los problemas de Cs en Estivella se añaden los de Cs de Canet que aseguraban no sentirse representados con la candidatura que concurre a las elecciones. También ha habido problemas en Gilet donde a pocos día de cerrar candidaturas, los posibles integrantes de la de Cs Gilet renuncian a hacerlo y montan otra como independientes. Y en Sagunt, se fuerza la entrada de Raúl Castillo de número dos, después de se había quedado fuera de la lista.