Salva Costa afronta su tercera legislatura como candidato por el Partido Socialista de Gilet aunque lleva desde 2003 en el ayuntamiento. Este diseñador gráfico de 39 años compagina en la actualidad su responsabilidad política con su negocio familiar.

¿Qué le ha motivado a volver a presentarse como candidato del PSPV-PSOE a la alcaldía de Gilet?

Hace 4 años comenzamos un proyecto apasionante y de futuro para nuestro pueblo. En este tiempo no hemos podido terminar todos los proyectos iniciados, muchos de ellos están en la fase de licitación, ya que está legislatura hemos perdido mucho tiempo con los procedimientos administrativos y con la nueva ley de contratos.

Me vuelvo a presentar para finalizar lo que empezamos hace 4 años.

Díganos las razones para votar a su partido el 26 M.

El PSOE de Gilet es un partido de gobierno, y los mejores años de Gilet han sido cuando el ayuntamiento ha estado gobernado por los socialistas. Unas veces solos y otras acompañados. Pero siempre es cuando se ha avanzado, se han hecho políticas para las personas, en definitiva, políticas sociales para todos y no para unos pocos. Si gana el PSOE, gana Gilet y ganamos todos.

¿Qué expectativas en cuanto a resultados (votos) tiene el PSPV de Gilet en estos comicios?

No soy una persona de pronósticos, pero después de 4 años hemos llegado a todos los lugares de Gilet donde nunca antes se había llegado. Todo gracias a la diputación y a la conselleria y eso la gente te lo agradece, creo que hemos avanzado mucho y pienso que sacaremos buenos resultados.

¿ Cuáles serían los proyectos prioritarios para los socialistas de Gilet?

Como te decía, antes queremos terminar lo que hemos iniciado, como la construcción del nuevo colegio, que ya es una realidad, el nuevo campo de fútbol, al cual se comprometió la diputación; terminar la conexión del río entre Gilet y Petrés; poner a disposición de terceros suelo para la construcción de una residencia de la tercera edad y centro de día; modernización y ampliación de las instalaciones deportivas; la pista de pumptruck para entrenamientos de bicis, patinetes, monopatines...Seguir dotando de todos los servicios a las urbanizaciones...

¿ El escenario político en Gilet ya no es de mayorías absolutas, si necesitara pactar para conformar gobierno, ¿con qué partidos contaría?

El PSPV-PSOE nunca cierra puertas a nadie y como hemos hecho siempre, estamos dispuestos a sentarnos con todos los partidos políticos y así poder llegar a puntos de encuentro como siempre. Pero aunque hubiera mayoría pienso que es bueno también dar participación en responsabilidades de gobierno a otros partidos. Porque durante los últimos años que hemos tenido que llegar a pactos y acuerdos, creo que ha sido positivo para nuestra localidad.

¿ Hay alguna formación política con la que tiene claro que no lo haría y por qué motivo?

No somos sectarios y no vetamos a nadie, aunque todos sabemos que es difícil que PSOE y PP o viceversa, se sienten, políticamente hablando, pero creo que esto es a otros niveles, al final la política local es totalmente diferente, y como decía antes nosotros no cerramos puertas y estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, aunque siempre hablando de políticas de izquierdas...

¿ Cómo valoraría la gestión de su partido en estos últimos cuatros años y qué nota le pondría?

Pienso que la gestión ha sido muy buena. El equipo ha funcionado a todos los niveles, hemos conseguido muchas cosas que llevábamos años reivindicando sin respuesta y esta legislatura que terminamos gracias al govern del Botànic se han logrado.

Hemos recibido muchas subvenciones para nuevas inversiones y se ha llegado a todos los núcleos de población. Hemos creado empleo, hemos rebajado el tipo impositivo para que no siguiera subiendo el IBI y hemos reducido la deuda sin recortar servicios. Siempre se puede hacer más, desde luego, y se te queda alguna espinita, pero en definitiva, la legislatura ha sido muy buena, y como nota nos pongo un 7 sobre 10...