El Acero se desvincula de un mensaje apoyo a Iniciativa Porteña lanzado con su nombre

El presidente del CD Acero, Josema Gil, ha desvinculado al club de la cuenta de la red social Twitter no oficial que usa el nombre @CDAcero y que ayer publicó un mensaje de apoyo al partido político Iniciativa Porteña.

El mensaje animaba a los ciudadanos a dar su apoyo el mañana en las elecciones municipales al partido encabezado por Manolo González: "Estamos a 4 días de las elecciones municipales Apelamos a vuestro corazón a el sentimiento a vuestra determinación por defender nuestra Ciudad su historia su identidad. Este domingo 26 de mayo, llevemos a la alcaldía a Iniciativa Porteña. Ayuntamiento porteño. Vota Iniciativa Porteña".

Ante las críticas recibidas por distintos partidos políticos, el presidente del club rojiblanco, Josema Gil, se ha desvinculado de la cuenta y del contenido del mensaje, afirmando a preguntas de Levante-EMV que "esa cuenta pertenece a un aficionado que no tiene nada que ver con la directiva ni el cuerpo técnico del club. Decidió crearse un perfil en twitter que da lugar a confusión al llamarse @CDAcero, pero no tiene nada que ver con el club y sus contenidos no nos representan. Nuestra cuenta oficial en twitter es @CDACEROOFICIAL y por tanto tachamos esta noticia de una fake news de tantas que se crean en redes sociales".

"Nosotros ya hemos tomado medidas llamando personalmente al aficionado, para que no de lugar a más confusiones de este tipo y borre la cuenta o se ponga otro nombre que no se pueda llegar a vincular con la cuenta institucional del club. Además queremos resaltar que desde el club no nos posicionamos, ni lo hemos hecho nunca, políticamente. Entendemos que cada uno es libre de votar al partido que quiera y queremos reafirmar que somos un club de fútbol que no tiene vinculación política con nadie", concluye Gil.