Maestro lleva al Congreso la petición del tren al Port y del corredor cántabro

La concejal de EU en Sagunt y diputada de Unidas Podemos-EU en el Congreso, Roser Maestro, se ha estrenado hoy en su labor como parlamentaria con una batería de preguntas sobre cuestiones de Sagunt dirigidas al actual gobierno en funciones. Estas iniciativas, lanzadas a la Mesa del Congreso, hacen referencia a varios temas pendientes en los que Esquerra Unida e Izquierda Unida ha ido insistiendo en los últimos tiempos, primero con el ex diputado de EU Ricardo Sixto, y ahora con Maestro, como la llegada del tren de Cercanías al núcleo del Puerto, el corredor cantábrico-mediterráneo, o el patrimonio industrial. Según explica Roser Maestro, «me he querido estrenar con varios de los temas con los que me comprometí en campaña, cuestiones que lleva Esquerra Unida en el programa electoral y que ahora vamos a tratar de que se pongan encima de la mesa hasta que el gobierno central las resuelva», señala.

Es el caso de la llegada del tren de Cercanías al Port, con la pregunta, además de con las numerosas enmiendas a los presupuestos así como proposiciones de ley presentadas, «pretendemos que el ministerio tome las medidas oportunas para incluir el ramal de cercanías al Puerto en el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana, con dotación presupuestaria que garantice que esta conexión, sencilla, barata y fácil de hacer, se haga lo antes posible». Para Maestro, «tenemos una pésima comunicación ferroviaria y somos el único núcleo importante de población sin acceso directo a las Cercanías. A pesar de tener un ministro de Fomento valenciano, esta inversión se ha marginado tanto por el PP como por el PSOE y pretendemos que eso cambie».

Otra de las preguntas presentadas por Maestro a la Mesa del Congreso es la referida al corredor cantábrico-mediterráneo y sobre la infrafinanciación de este proyecto. La diputada afirmaba que «vamos a presionar con todas nuestras fuerzas para que la conexión por tren de una manera digna de la zona cantábrica con el litoral mediterráneo sea una realidad, aumentando la dotación presupuestaria al respecto».

La tercera pregunta presentada ha sido sobre patrimonio industrial. Maestro ha preguntado al Ministerio de Cultura sobre las actuaciones previstas por el gobierno para la recuperación patrimonial y la puesta en valor del conjunto histórico-industrial de Port de Sagunt. «Exigimos que nuestro patrimonio industrial se incorpore al Plan Nacional del Patrimonio Industrial con elementos como la Gerencia, Barrio Obrero, Nave de Talleres, Museo Industrial, Pantalán o el Horno Alto número 2»

«Estaremos vigilantes en éstos y otros temas que afectan al Camp de Morvedre, maltratada por los gobiernos de PP y PSOE y marginada en los Presupuestos Generales del Estado».