Diumenge tornem a votar. Com a ciutat fonamentalment de classe treballadora i amb les necessitats que té Sagunt, no podem fer-ho més que en clau d'esquerres. De les deu candidatures que es presenten, la meitat d'elles són de dretes, algunes fins i tot amb programes, formes i proclames feixistes.

La crua realitat és que no hauríem donat crèdit fa uns anys de la reaparició descarada, consentida i publicitada d'aquestes formacions i ideologia. I més lamentable encara, partits de tradició democràtica s'han encomanat amb lleis mordasses que hereten sense pudor, repressors de la llibertat d'expressió, consentidors de l'anomalia democràtica de tindre gent innocent a presó, amb complicitats traïdores amb qui en altres temps també reprimien als seus companys?

Hi haurà qui tindrà temps per raonar d'on ve la involució de l'Estat espanyol, de Règim del 78, de post franquisme, d'una transició «fake»? però el ben cert és que, tot plegat, encara pot anar a pitjor. Ras i curt: evitem amb els nostres vots que l'extrema dreta tinga representació al nostre Ajuntament.

Aquesta legislatura passada hem tingut un govern progressista, amb molt a millorar com ells mateixen reconeixen, però també amb mancances i covardies. Potser consensuar polítiques tantes formacions i egos alhora és complicat i s'ha adoptat la solució de passar de puntetes en temes que podrien haver quedat resolts i blindats per facilitar la vida als ciutadans. La ideologia en política és vital i la dreta no dubta a emprar-la mentre que l'esquerra ha aigualit la seua i, això, ens aboca a retallades en drets i llibertats. A Sagunt li calen representants amb eixa valentia o almenys que proposen i executen polítiques d'esquerres en comptes d'arronsar-se o pensar en clau electoralista.

I, com que cal actuar decididament per institucionalitzar que Sagunt siga una ciutat de valors republicans, cal acordar una declaració institucional de Sagunt, ciutat lliure de feixisme.

No debades aquesta aposta per la lluita antifeixista que plantegem té continuació a Europa amb el nostre candidat en la coalició Ara Repúbliques, el Guillem Agulló. I ací a casa nostra, el candidat és Josep Mora, amb una llista de persones amb valors republicans i un programa basat en la inclusió social, la defensa del xicotet comerç o la lluita contra l'atur. És per propostes com aquestes que ens agradaria que ens féreu costat el 26 de maig als valencianistes, republicans d'esquerres i antifeixistes que formem ERPV. Perquè dins d'un nou govern de progrés, hauria coherència i exigència, per fer polítiques d'esquerres.