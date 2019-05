El PSPV logra la mayoría absoluta en Gilet

Los socialistas lograron ayer arrasar en Gilet y lograr una mayoría absoluta que permitirá gobernar más cómodamente al actual alcalde, Salva Costa (PSPV-PSOE), al obtener 6 concejales, con el 41% de apoyos. De los 7 partidos que aspiraban a la alcaldía, sólo cinco lo han logrado: El PP, que obtiene tres concejales, mientras EU y Compromís obtienen uno cada uno.

El PSPV logró así en Gilet la mayoría absoluta que revalidó en municipios como Faura. Allí, el socialista Toni Gaspar ha vuelto a imponerse, al lograr el 62,04% de los votos y obtener 7 concejales, frente a los dos logrados por la coalición Junts per Faura y los dos del PP. También en Quart de les Valls se ha mantenido la preponderancia del PSPV, que ha logrado 4 ediles frente a los dos del PP y uno de EU, y no ha notado el cambio de cabeza de lista, después de que la alcaldesa Pilar Álvarez decidiera no volver a optar a la reelección.

Otra mayoría absoluta que mantiene a los actuales alcaldes han sido las logradas por el PSPV en Alfara de la Baronia y Benifairó de les Valls, así como en Quartell por Socialistes-Compromís. Lo mismo ha hecho Compromís en Petrés, al lograr 4 concejales y el 54,6% de los votos, mientras PP, PSOE y TotsP3 obtenían uno cada uno.