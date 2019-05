Sagunt reclama una solución a la CHJ para las inundaciones en Gausa

El Ayuntamiento de Sagunt ha solicitado una intervención a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para eliminar el problema que supone la acumulación de agua en la zona de Gausa durante las épocas de fuertes lluvias. El presidente del Consell Agrari, Enric Ariño, apunta que las inundaciones se deben a que "todo el agua que cae entre la autovía que va a Segorbe y el término de Puçol se canaliza en un único barranco y confluye en un punto a la salida de la autovía".

Esta circunstancia supone "un peligro para la vía férrea", porque podría llegar a inutilizarla. Esta infraestructura hace de barrera y Ariño cree que "sería necesario hacer unos túneles por debajo o unas tuberías más grandes que empalmaran con la acequia de la Rif para continuar hasta el Marjal dels Moros, que además necesita aportaciones hídrica. Las barreras que se han hecho artificialmente -añade- impiden que toda esta agua pueda llegar y, además, en ese punto conflictivo se encuentra el barranco de Gausa, que por las transformaciones agrarias, por la orografía que ahora se le da, antes eran llanas y el agua filtraba más, pero ahora tienen inclinaciones naturales".

El barranco no es muy amplio, no más de metro y medio en algunos puntos, y lleva una gran cantidad de agua que no puede absorber. Eso hace que se desborde y que pase a los campos colindantes, llegando incluso a arrancar árboles. Este barranco, prosiguen fuentes municipales, está a la altura de la báscula de peaje que en las últimas lluvias de octubre se inundó y estuvieron a punto de cortarla. Ariñoagrega que "hay que canalizar mejor ese barranco, para evitar los problemas que se ocasionan a los propietarios y para dar seguridad a los conductores".