Arrancan las audiciones del conservatorio de Sagunt

Los eventos comenzarán a las 19 horas en el Teatro de Begoña del Port hasta el próximo 5 de junio.

El conservatorio de música Joaquín Rodrigo de Sagunt arranca esta tarde de lunes las audiciones de solistas y de música de cámara que se prolongarán el 4 y el 5 de junio en el Teatro Begoña del Port además del concierto de clausura que tendrá lugar el 7 de junio en el auditorio Joaquín Rodrigo. Los dos eventos comenzarán a las 19 horas, son abiertos al público, con entrada gratuita y con una duración de 90 minutos el primero y 100 minutos el segundo.

El concierto de clausura del curso 2018/2019 del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunt constará de la actuación de la orquesta, la banda y la Big Band del conservatorio, con el siguiente programa:

ORQUESTA

GAVOTTE.....................................................................................P. MARTINI

DOS MELODÍAS, Op.53....................................................................E. GRIEG

El primer encuentro

Noruega

OBLIVION.................................................................................A. PIAZZOLLA

Oboe solista: Daniel Muñoz

CINEMA PARADISO................................................................E. MORRICONE

Violín solista: Claudia Martínez

Directores de la orquesta: Francisco Hernández Forriol y Mª José Canet Benavent

BANDA

VALS Nº 2 (JAZZ SUITE Nº 2)€€€€€€................................D.SHOSTAKOVITCH

Arr. J. DE MEIJ

TINTIN (PRISONERS OF THE SUN. SUITE FROM THE MUSICAL) ...........................................................................................................D. BROSSÉ

Arr. J. DE MEIJ

DESCONCIERTO..€€€....................€......................RAFAEL DOMÉNECH PÉREZ



Directores: Rafael Doménech Pérez y Mónica Navarro Redondo

BIG BAND

IN THE MOOD........................€€€€.€€€€€€€€€€€€€€..JOE GARLAND

A NIGHT IN TUNISIA€€€€€€€€€€€.DIZZY GILLESPIE & FRANK PAPARELLI

BIRDLAND.......€€€€€€€€€€€€€€€€€..€€€€€€€€€JOSEF ZAWINUL

CHAMELEON€€€€€€€€H. HANCOCK, P. JACKSON, H. MASON, B. MAUPIN

Todos los temas arreglados por MICHAEL SWEENEY

Directores: Francisco L. Garfella Ayete y J. Ignacio Ruiz Linares