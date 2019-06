" La dignidad del PP de Canet está por encima de un voto o una alcaldía"

Los populares asumen que les toca estar en la oposición pero lamentan que el PSPV los haya ninguneado pese a ser la segunda fuerza más votada

El Partido Popular de Canet ha emitido un comunicado para aclarar su posición respecto a los posibles pactos postelectorales

Los populares aseguran que "tal como venimos diciendo desde el primer día después de las elecciones, en el Partido Popular de Canet, sí que respetamos aquello de que debe llevar la iniciativa de formar gobierno la lista más votada.

Queremos aclarar, por si se ha podido rumorear en algún momento, que no hemos llamado ni contactado con ningún grupo para intentar formar gobierno". Desde las filas populares entienden que "a priori debemos empezar la legislatura en la oposición; la aritmética electoral solo nos valdría con pactos donde tendríamos que llegar a acuerdos con partidos que tienen programas muy opuestos al nuestro, que incluyen aumentar el gasto de personal y los impuestos, algo que no queremos hacer. O peor aún, tener que pactar con el polémico y ácrata Joaquin Rambla, algo que bajo ningún concepto estamos dispuestos a hacer". Ante esta coyuntura afirman que "la dignidad del Partido Popular de Canet está por encima de obtener un voto o una alcaldía. En el pasado siempre pedimos que nos dejaran gobernar por ser la lista más votada y ahora no vamos a cambiar el criterio".

Insisten en que "el Partido Popular de Canet no ha intentado nada y no va a estar a priori en el gobierno la próxima legislatura". "Si los demás en sus lógicos amagos y envites, propios de esta época de negociaciones quieren asustar al contrario, que no lo hagan con el nombre del PP"

Por otro lado, comunican, que en estos diez días desde las elecciones ha habido "poca o nula transparencia en la gestación del gobierno y recuerdan que "cuando fuimos la fuerza más votada, iniciamos una ronda de contactos con todas las fuerzas, de mayor a menor y fuimos informando a la prensa de los resultados. Ahora sufrimos un apagón informativo y un ninguneo por parte del resto de las fuerzas, que pese a que tenemos cuatro concejales, un programa que ha sido el segundo en preferencia de los electores y la experiencia y conocimientos de los últimos ocho años de gobierno, todavía no se han dignado a contactar con nosotros, ni parece que les interese contar con nuestros posibles apoyos, ni ahora, ni si a mitad de la legislatura naufragara el gobierno con sus socios preferentes".