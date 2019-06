La Volta a Peu complix vint anys

La Volta a Peu de Benavites està d'enhorabona pel seu vint aniversari. Una prova amb prestigi i que ofereix molts serveis als dos-cents corredors inscrits, en una cita inclosa al Circuit de Carreres Populars del Camp de Morvedre.

Enguany hi ha diferents canvis a l'organització de la carrera. L'eixida tindrà lloc a la plaça Bisbe Vila, per guanyar espai i comoditat pels atletes, així com per al públic que ix al carrer a veure la Volta a Peu.

Els corredors de l'any passat no paguen enguany res per poder participar en la prova. Benavites és un poble que aposta per l'atletisme popular amb una Volta a Peu que és tot un clàssic a la comarca i ofereix grans serveis com l'avituallament líquid en ruta, així com líquid i sòlid a la meta. També gaudiran de bossa de corredor, samarreta, guarda-roba i guarderia per a poder dixar els xiquets i participar a la prova.

El circuit es semi-urbà per dins del poble i del terme municipal amb un recorregut de 5 quilòmetres, on es pot gaudir de monuments emblemàtics com la Torre, el llavaner, l'església de Benicalaf i la de Nostra Senyora dels Àngles. L'alcalde en funcions, Carlos Gil, convida a tots els veïns a gaudir de la Volta a Peu, «la cita esportiva més important del poble i que més gent participa, per això any rere any es treballa per millor al màxim la nostra carrera».

A Benavites participen corredors d'altres comarques i províncies, una carrera que va a més i que enguay complix dos dècades.

Cal anomenar el treball de col.laboració del Club d'Atletisme la Vall de Segó, junt amb l'empresa Cronometra, amb assessorament, per poder fer un acte amb les millors garanties d'èxit.



Marxa nocturna

Altres dels actes populars que se celebren en Benavites és la Marxa nocturna que tindrà lloc el dia 14 de juny, a les 20.30 hores, des de la plaça de l'Ajuntament fins al poliesportiu, on la festa acabarà amb un sopar popular.

Els veïns poder inscriure's fins al dia 10 de juny. La Marxa noctura discorre pel terme al llarg d'un circuit de 6 quilòmetres accessibles per a qualsevol persona. El preu és de 5 euros i inclou entrepà, refresc, aigua i un detall commemoratiu. Els veïns no paguen res.