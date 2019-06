El «Xupinàs» i els bous al carrer obrin la programació de les festes patronals

El Xupinàs del dia 28 de juny marca l'inici de les festes patronals de Benavites que s'allargaran fins al diumenge 7 de juliol.

Són dies de festa i diversió als carrers del poble, on la música, els actes gastronòmics i els bous al carrer seran protagonistes al llarg de les festes patronals.

El dissabte arriba el primer dia de bous, tancament infantil i discomòbil. El diumenge se celebra la festivitat de Sant Pau, amb volteig de campanes, cercavila, missa major, processó i monòlegs.

El dilluns serà el torn dels actes en honor a Santa Paula. Hi haurà volteig de campanes, caldera al migdia, xopà de vesprada al llavaner, processó del Barril, discomòbil i activitat infantil Piratas del Caribe, a l'auditori municipal.

Ja el dimarts, tindrà lloc el primer campionat de Truc, partida de frontó a mà, sopar popular i espectacle musical.

La programació continua dimecres amb el primer campionat de Truc al Casino, el segon concurs de tapes a la Plaça dels Horts i espectacle musical de nit.



Cavalcada i paelles

La gastronomia tindrà de nou protagonisme el dijous amb el tradicional concurs de paelles i concurs de rebosteria, per als més atrevits. També és una jornada especial, perquè tant menuts com majors podran gaudir de la cavalcada de disfresses, previ a la degustació de les paelles, per acabar amb un ball amb orquestra.

Els bous al carrer tornen a tindre protagonisme al llarg del divendres i dissabte. Molts seran els aficionats taurins de tota la comarca que s'aproparan fins a Benavites per a gaudir del ramat.

Per últim, el diumenge, dia 7 de juliol, hi haurà parc infantil a la plaça de l'Ajuntament, volteig de campanes en senyal de festa, cercavila, missa en honor a la Mare de Déu dels Àngels, processó i mascletà de colors i fi de les festes patronals.