Hijos y móvil, difícil binomio

Lidiar con un adolescente y con su teléfono móvil puede ser más sencillo de lo que parece si se ha firmado antes un contrato sobre cómo utilizarlo, se han fijado espacios y tiempos o se ha informado al chaval sobre los riesgos; unos consejos que Sagunt ha recogido ahora en una guía, ante casos reales que no se quieren repetir.

El uso abusivo del móvil o de las consolas desencadena a menudo auténticas «batallas» familiares con consecuencias imprevisibles, además reducir las horas de sueño o de estudio. Tras casos puntuales con menores que han llegado hasta a delitos de violencia familiar y ver la «amplia gama de problemas» que generan las nuevas tecnologías, el Ayuntamiento de Sagunt ha editado una guía con consejos para padres, además de impulsar charlas informativas tanto para ellos como en los institutos.

«Con las nuevas tecnologías, los chavales tienen acceso a contenidos infinitos, pero vemos que muchos no han sido educados en su uso, ni sensibilizados en aspectos a tener en cuenta como la seguridad; o simplemente, sobre la necesidad de ser empáticos y no usar un grupo de WhatsApp para criticar a un compañero», explicaba a Levante-EMV Belén Piro, la trabajadora social que ha elaborado la guía tras más de tres años de tratar sobre el terreno esta cuestión desde la Unidad municipal de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA).

Algunos de sus consejos son establecer un contrato de uso, fijar espacios y tiempos, que haya una supervisión paterna y que se informe a los chavales tanto de la importancia de la privacidad en las redes sociales, como de los riesgos, tanto por la ciberdelincuencia como por las adicciones. «Se trata de medidas realistas basadas tanto en la experiencia de familias que han vivido problemas de este tipo como en el punto de vista de los propios adolescentes. Hay que entender, por ejemplo, que para ellos el móvil es una herramienta básica de socialización y diversión, así que no entienden por ejemplo estar castigados sin él un mes», decía.

Con el nombre «Familia y TIC. Guía para una convivencia saludable», la guía aborda cuestiones como cuándo comprar teléfonos móviles. No obstante, abarca otras nuevas tecnologías, pues se han llegado a ver casos muy problemáticos relacionados con consolas, ordenadores o tabletas: Desde absentismo escolar para quedarse a jugar, episodios de agresión familiar, casos de ansiedad «por no estar al tanto de todas las alertas que me llegan al correo» o problemas de ludopatía al empezar con las apuestas deportivas a edades que ningún padre imaginaría.

Aún así, Belén Piro insiste en que los conflictos van más allá de la conducta adictiva y que el número de consultas e intervenciones preventivas por este motivo no ha parado de crecer, tanto los derivados desde los Servicios Sociales municipales, como los que le llegan desde los centros educativos o ella detecta en sus frecuentes visitas a los institutos. «Voy mucho allí dentro del plan para evitar las drogodependencias y al empezar a abordar este tema en el curso 2016-17, dentro de un proyecto de la Conselleria de Sanitat, me dí cuenta de que daba para mucho. Al año siguiente ya hice un sondeo sobre el uso del móvil que me dio mucha más información, confirmando que algo había que hacer», admitía.

La naturalidad con la que muchos chavales de últimos cursos de primaria y secundaria admitían haber hecho apuestas deportivas prohibidas para menores de 18 años y «la falta de concepto de privacidad» fue algo que le hizo encender las alarmas, junto al «excesivo culto a la imagen, el visionado de contenidos peligroso, la ausencia de límites y el riesgo del juego patológico».

Por ello, pensó en hacer una guía orientada «al principio de todo»: Los padres de chavales de 5º y 6º de primaria que buscan en las nuevas tecnologías no sólo una forma de comunicación, también de relación y de diversión. A ello se han sumado charlas en los institutos para los jóvenes de estas edades y de 1º de secundaria, así como otras para padres.

No obstante, esta guía ofrece orientaciones para la correcta intervención familiar y recursos de control, prevención e intervención. Todo ello, con un objetivo: Pacificar el difícil binomio «hijos y nuevas tecnologías» con los consejos que se pueden descargar en el siguiente enlace: http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/servicios/BienestarSocial/ServiciosSociales/Documents/libro_castellano.pdf