Protesta en Benifairó "contra el juicio-farsa a los políticos catalanes"

Tras la finalización del juicio al "Procés", la ejecutiva de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) en El Camp de Morvedre se ha concentrado en la Plaza del Ayuntamiento de Benifairó de Les Valls con motivo del llamamiento a la '"denuncia contra el juicio-farsa a los presos políticos catalanes" hecho por la asociación "Va de democracia".

La presidenta comarcal republicana, Elo Chamarro, manifestaba que "lejos del que se nos ha querido hacer creer desde las instituciones valencianas, esta "causa general" no solo es un problema de los catalanes, no solo afecta al pueblo catalán y sus representantes legítimos. Es una agresión a todos los demócratas, también a los valencianos. Ningún demócrata puede dar por válido un procedimiento legal llenó de irregularidades como éste. Quien cree en la justicia, el derecho a decidir de los pueblos, el respeto a los derechos fundamentales no se puede poner de perfil mientras las cloacas judiciales del régimen del 78 planifican un escarmiento arbitràrio".

Por eso desde ERPV afirman que "animan a la ciudadanía a luchar por la democracia y los derechos civiles y políticos".