Absortos con la magia de las luces y la guitarra

? El universo que dominan los maestros de la luz Mariola Ponce y Vicent Ortolà, de Teatres de la LLum, se reforzó ayer más aún en el Auditorio de Quartell con la participación de prestigioso guitarrista valenciano Rafael Serrallet. Con música creada por él mismo donde no faltaban todo tipo de matices, los juegos de sombras y colores iban siguiéndole en todo momento, dando ese halo mágico justo cuando correspondía. Incluso el mismo Serrallet confesaba a Levante-EMV tras la actuación haberse visto sorprendido por esa capacidad de Ortolà y Ponce para «seguirle» e incluso en instantes que no habían ensayado. «Ha sido un binomio perfecto. Una experiencia muy positiva», apuntaban tras reconocer que ese había sido «el primer paso» de una colaboración que piensan mantener, sobre todo tras ver la sensacional reacción de un público lleno de niños a los que no se oyó en toda la actuación. Y es que, como los adultos, quedaron absortos con la magia de las luces y de la guitarra.