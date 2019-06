Sagunt abre sus postas "bajo mínimos" y con 11 socorristas menos

«Bajo mínimos» y con numerosas deficiencias, tanto de medios como de personal. Así han abierto este año las postas de las tres playas de Sagunt con bandera azul, según admitía a Levante-EMV el coordinador de los socorristas, Carlos Toledo; una situación «nunca vista» que se fue reconduciendo ayer y a lo largo del fin de semana, pero que dejó momentos angustiosos, sobre todo, durante un rescate que se produjo el pasado día 14 en la playa del Port cuando no había ni médico, ni ambulancia, en contra de lo habitual.

Aunque la falta de médico y ambulancia se solventó el día 15, esa jornada también dejó instantes de tensión, cuando otro hombre fue sacado del agua por los socorristas del Port en estado muy grave, pues presentaba una parada cardiorespiratoria.

Con once socorristas menos que el año anterior porque aún no se han cubierto los 36 puestos en total, incluso hubo minutos del pasado fin de semana en los que ondeó la bandera roja para prohibir el baño por temor a situaciones más graves.

El coordinador del servicio, Carlos Toledo, así lo admitió a Levante-EMV pues, según aseguraba, «el riesgo era muy grande». «Hasta el domingo no tuvimos acceso a las nuevas torres de vigilancia, por no tener las llaves. Tuvimos que ir haciendo patrullas a pie o en quad. Ha sido un abandono total», decía muy crítico con la puesta en marcha del servicio por parte de la anterior edil de Playas, Mónica Caparrós (EU), así como por la falta de interlocutores en la propia delegación. «La técnico que había se fue hace un mes y aún no han nombrado a otra persona, así que yo me veo solo y sin acceso a poder solucionar muchas cosas», dice.

Ante el cúmulo de deficiencias, los trabajadores del servicio de Salvamento y Socorrismo emitieron un comunicado ayer para denunciar que esa la falta de personal y de material pone «en riesgo su vida y la de los bañistas», si bien reconocían el nuevo gobierno local les facilitó material.

El nuevo alcalde, Darío Moreno, también dio luz verde el domingo a realizar horas extras para cubrir la vigilancia de la playa de Corinto y se comprometió «a agilizar todo lo posible» la selección de los otros 11 socorristas, al ser informado de la situación y acudir «in situ» a ver qué se podía hacer. «Lo más urgente está solucionado, pero vamos a estar encima para que esté listo todo cuanto antes, de acuerdo con los estándares de calidad de nuestras playas», afirmaba el alcalde a Levante-EMV, sin querer entrar a valorar el estado en que se ha encontrado un servicio hasta ahora gestionado por una edil de EU, el partido que ahora es su socio de gobierno. «De eso no voy a hacer valoraciones», dijo.



Sin balizas ni mástiles

Entre las cuestiones pendientes, ayer las playas de Sagunt seguían sin balizas que delimiten la zona de baño así como los canales de entrada y salida de las embarcaciones o motos de agua de los socorristas.

Tampoco tenían mástiles para ondear las banderas que informen de si aconsejable o no bañarse, lo que llevaba a atarlas a las escaleras de las torres, en zonas más bajas y menos visibles. Además, los socorristas estaban a la espera de recibir uniformes.

Aún así, la situación era mejor que unos días atrás, cuando faltaban hasta escaleras para acceder a las torres, material sanitario o de de la moto acuática, pues la camilla de esta última no se pudo poner el día 14 por falta de 2 mosquetones y debido a que estaba en pésimas condiciones, decían desde el consistorio.

Aunque según el alcalde, el ayuntamiento «baraja distintas opciones» para agilizar la selección de los 11 nuevos socorristas, admitía que «eso lleva procedimientos reglados que hay que cumplir». Por ello, desde el consistorio se teme que hasta julio no estén los nuevos vigilantes pues esta semana es cuando empezará el examen práctico de esa «bolsa complementaria»; algo «incomprensible» en plena temporada, a juicio hasta de la misma edil de Playas anterior, Mónica Caparrós. «Es verdad que no se entiende. Yo empecé a negociar la bolsa en enero con los sindicatos, para ir con tiempo, la dejé bolsa preparada, pero no pudo salir antes», decía a preguntas de este diario.