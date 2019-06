Un funcionario de Sagunt: "Nadie me dijo lo que tenía que comprar o no"

Los cinco funcionarios del Ayuntamiento de Sagunt acusados de malversación y prevaricación por comprar ropa privada del dinero que les concedía el consistorio para uniformes de trabajo defendieron ante los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de València que los juzga desde ayer que consideraban una «compensación» los 300 euros bianuales que recibían. Un dinero que gastaron en todo tipo de prendas para ellos o, en algunos casos, para sus familiares. Ninguno era consciente de cometer un delito o infracción grave. Aunque la ignorancia no les exime de que la Fiscalía les acuse de los presuntos delitos de malversación y prevaricación, por lo que solicita para ellos entre cinco y dos años de cárcel.

El exalcalde de Sagunt (1983-1987) y exdiputado provincial, Francisco Crispín, era el jefe del Servicio de Inspección Técnica de Actividades, y el que avalaba las facturas que se presentaban ante el Ayuntamiento de Sagunt. La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel y la pérdida de su plaza como técnico municipal.

«Yo firmaba las facturas [de ropa] como las de la gasolina que utilizamos. Daba mi conformidad y mi visto bueno. Pero no sé cómo hacía las facturas el gobierno», declaró ayer Crispín. El exalcalde defendió que gastaron este dinero en compras personales porque así lo habían acordado con el Ayuntamiento de Sagunt, ya que era una contraprestación que ya recibían los funcionarios del Servicio de Urbanismo.

El jefe de la Inspección Técnica de Actividades también señaló que el sistema de compra se lo indicó el responsable de una de las tiendas. «Podéis coger 300 euros en artículos, como hace Urbanismo. De las irregularidades nos hemos enterado online», defendió ante el tribunal. Crispín también puso en duda el detalle de las compras achacadas a él (por valor de 944 euros) como un balón de fútbol de 22 euros. «Debe ser uno más de los gazapos que hay en este sumario», aseguró.

El resto de trabajadores de la Inspección Técnica de Actividades se expresaron en similares términos. «Era un dinero en compensación por el desgaste de la ropa que usábamos. No existía nada regulado, aunque yo presenté un escrito y el ayuntamiento nos puso en nómina, cuando antes nos pagaba en especie», explicó J. V. G. G. «Yo entendí que era una compensación por el desgaste de nuestra ropa y que me podía gastar el dinero en prendas que no eran ropa de trabajo», aseguró V. J. P. D.

«Cuando entré en 2005 el procedimiento ya estaba así y me subí al tren. Nadie me dijo lo que tenía que comprar. Ahí estaba ese crédito y yo creí que era un vale para comprar artículos y prendas», declaró J. V. C. G.

Por último, J. M. A.M. defendió ante el tribunal que «nosotros no inventamos nada. Son los de Urbanismo los que nos dicen cómo hay que pedirlo», defendió, al tiempo que reclamaba porque «me han asignado cosas que no son mías».

En el juicio también declaró el exconcejal de Transparencia que denunció los hechos, Sergio Moreno, cuando representaba en el consistorio a la marca de blanca de Podemos. «El jefe del departamento no debería haber validado estas facturas porque no estaban bien detalladas», dijo.