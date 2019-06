Un robo frustra la apertura de la piscina municipal de Alfara

Un robo frustró ayer la apertura al público de la piscina municipal de Alfara de la Baronia cuando menos se esperaba.

Después de que las instalaciones se hubieran reabierto esa misma mañana tras el parón hibernal y, mientras los niños del colegio disfrutaban allí mismo del último día de curso, los operarios municipales se llevaron la gran sorpresa de que había habido un robo horas antes en la misma caseta donde está toda la maquinaria que regula la instalación.

Tras encontrar el lugar todo lleno de agua, comprobaron con estupor que los ladrones se habían llevado la bomba que permite depurar la piscina y el dosificador de cloro. «¡Nunca habíamos visto nada igual. Es increíble el trabajo que habrán hecho para llevarse todo esto y el perjuicio tan grande que nos han causado!», comentaba el alcalde, el socialista Carlos Herrera.

Aunque los niños del colegio pudieron tomar el baño, a la vista de lo sucedido, el ayuntamiento decidió cerrar las instalaciones a la espera de poder reponer las piezas y garantizar la buena calidad del agua. «Justo nos han fastidiado el día de la apertura, cuando ya estaba todo listo para que la gente pudiera disfrutar, ahora que llegaba el fin de semana. Encima, la bomba la pusimos nueva el año pasado», lamentaba.

Al tener tan reciente ese gasto, Herrera calculaba que reponerla costará unos 2.000 euros, así que opinaba que volver a la normalidad supondrá un desembolso de unos 3.000 euros, «pues a eso hay que añadir el dosificador y el coste del montaje», decía. Por ello, esperaba que el seguro pueda hacerse cargo de la totalidad o, al menos, parte de los gastos «pues somos un ayuntamiento pequeño», comentaba.



Reapertura sin fecha

Respecto a cuándo podrá reabrirse la instalación, el alcalde prefería no dar plazos. «Yo quiero resolverlo todo cuanto antes, pero ahora estoy a la espera de que venga el perito del seguro. He llamado para reservar otra bomba igual que la del año pasado, pero es que luego habrá que colocarla y encima, el lunes es fiesta», decía en relación a la festividad de San Juan, que este año no es laborable en la Comunitat Valenciana como compensación a que la fiesta de Reyes cayó en domingo.

Éste es el primer robo similar que se produce en El Camp de Morvedre y la Guardia Civil se ha encargo de su investigación. No obstante, el alcalde de Alfara sólo deseaba que no haya más casos similares. «Esperemos que se hayan llevado esto para una piscina particular y que no vuelvan más, porque para nosotros es un gran trastorno y están perjudicando a mucha gente», comentaba.