El alcalde de Benavites "da la batalla" para que el diputado provincial del PP sea de Morvedre y no de L' Horta

El alcalde de Benavites va a seguir peleando para que el diputado provincial del PP sea del Camp de Morvedre, tras 12 años en que esto no ha sido así, a pesar de que la gestora del PP ignoró la petición del primer edil y designó para el cargo a la alcaldesa de Puçol

La Junta Electoral de Zona de Sagunt ha admitido a trámite la petición del alcalde de Benavites, Carlos Gil, de que sean los concejales electos en el partido judicial de Sagunt los que elijan a la persona que será su diputado provincial, frente a la decisión de la Gestora Provincial del PP de designar unilateralmente a la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller; una medida que, según Gil, se adoptó "a pesar" de que él, como primer edil de Benavites "presentó más avales".

Gil ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Junta Electoral de Zona, que ha citado a la votación de los concejales del PP el próximo martes día 25 a las 9:00 horas en los Juzgados de Sagunt, pero ha lamentado que la gestora provincial de partido "haya hecho caso omiso" de su petición ante la Junta Electoral de Zona de Sagunt, de llamar a votar "a todos los concejales del partido judicial para que sean ellos quienes elijan a la persona que será su diputado provincial, al igual que se hará en Gandia" y ha apuntado que llegará "hasta el final" en todos los preceptos que permita la ley.

Gil presentó ayer ante la Junta Electoral de Zona de Sagunt los 32 avales que había logrado para optar a ser Diputado Provincial por el partido judicial de Sagunt, un puesto al que también optaba la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller. El alcalde ha señalado que desde la Gestora Provincial comentaron que "dado que los dos candidatos habíamos llegado al33% de los avales, sería competencia de la Gestora tomar la decisión". Algo que no entiende Carlos Gil, en tanto en cuanto que sus avales eran el 47% y motivo por el cual presentó la petición a la Junta Electoral de Zona de la votación de los concejales que ha sido admitida a trámite.

Por este motivo, Gil ha asegurado no compartir "el criterio de la Gestora y, en caso de no prevalecer el número de avales presentado, lo lógico es que cada concejal del Partido Judicial pueda votar para elegir a su representante en la Diputación de València". De hecho, el primer munícipe de Benavites ya presentó ayer un escrito ante la Junta Electoral de Zona pidiendo "que todos los concejales del partido judicial de Sagunt sean llamados a votar, igual que sucederá en Gandia, donde también han optado dos candidaturas", como así ha decidido la Junta Electoral esta misma mañana.

Desde la gestora del PP se ha insistido a Levante-EMV en que la decisión ya se ha tomado "porque había que elegir y se optó por Carceller", decían sin entrar en precisar los motivos.

El partido judicial de Sagunt está formado por todos los municipios de la comarca del Camp de Morvedre, así como Puçol, El Puig, Massamagrell Museros, Massalfassar, Rafelbunyol, Emperador y La Pobla de Farnals, de l'Horta Nord; y Náquera y Serra, del Camp de Túria.

El alcalde de Benavites ha añadido que "reivindicamos que se escuche la voz de los concejales y la representatividad del Camp de Morvedre en la estructura provincial, así como dar voz en la Diputación a los municipios más pequeños, que son los que más necesidad de ayuda tienen". "Me duele mucho ir contra la dirección de mi partido, pero no pienso dar un paso atrás. Esta comarca merece que alguien la reactive y eso no lo va a hacer nadie desde fuera de aquí", ha destacado Gil, quien ha añadido que los últimos 12 años el diputado provincial no ha sido de la comarca del Camp de Morvedre. "En nuestra comarca tenemos más concejales que en l'Horta Nord y queremos que se escuche nuestra voz", ha concluido el alcalde.