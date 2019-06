«Me duele irme por mi clientela»

«Quisiera tener 40 años y no tener que cerrar. A mí me gusta mi trabajo. Me encanta el trato con la gente y no me importa levantarme pronto, ni abrir todos los días. Pero, por diversas circunstancias, ha llegado el momento de dejarlo», comentaba a Levante-EMV este quiosquero que lleva 27 años en el mismo punto de venta, el número 28 de la calle Huertos, situado junto al nuevo parque donde estaba el solar de Quevedo.

En todos estos años, asegura haber visto crecer a generaciones enteras y haber atendido a madres, hijos y nietos. «Me duele enormemente irme por mi clientela, pero bueno, ya me toca. Así que voy a cambiar el chip y a empezar a vivir un poco; a viajar y a dedicarme a mi familia, pues prácticamente nunca he tenido vacaciones», decía.



Tirón con los suplementos

Tras tantos años vendiendo prensa y revistas, Izquierdo tiene claro que las noticias locales y comarcales que publica Levante-EMV en su edición de El Camp de Morvedre tienen un gran tirón, al igual que sus suplementos especiales de Fallas en la comarca, la Semana Santa saguntina, las fiestas y el verano o el extra de Navidad en El Camp de Morvedre. «El interés por las noticias de la comarca ha hecho a muchos cambiarse de periódico y, sobre todo, cuando vienen las fiestas, a la gente le gusta verlo», aseguraba tras reconocer que con la llegada de internet ha habido cambio de hábitos, sobre todo entre la gente joven, pero que perviven los fieles al papel.

Al poner la vista atrás y mirar también a su alrededor, Izquierdo echa de menos que el gobierno no dé más ayudas o facilidades a los pequeños empresarios a la hora de pagar impuestos y cubrir las bajas laborales. «No hay apoyos y es una pena, porque al final la ciudad se queda cada vez más vacía de comercios pues, desde hace tiempo, en Sagunt van cerrando muchos y casi nadie abre», decía mientras aún tenía colocado su cartel de «Se traspasa» por si alguien se anima a continuar «este trabajo sacrificado pero bonito, que a mí me ha dado para vivir 31 años e incluso para tener una empleada fija durante 21», aseguraba.