Morvedre reclama «pensiones dignas»

Decenas de vecinos se sumaron ayer a la manifestación convocada por la plataforma de Jóvenes Pensionistas y Iaioflautas Morvedre cuyo objetivo fue la defensa de un sistema público de pensiones.

La comitiva, que encabezaba una pancarta en la que se leía: «Pensiones justas. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden», partió de la Tenencia de Alcaldía y recorrió las principales calles del Port hasta llegar a la Alameda, donde se leyeron varios manifiestos en los que se pidió al gobierno unas pensiones garantizadas y dignas.

El acto reivindicativo y de protesta acogió además la presentación de la plataforma Jóvenes Pensionistas de Morvedre, al frente de la cual se encuentra César Gallardo quien preside la entidad a nivel autonómico. Además de asumir las reivindicaciones propias de los Iaioflautas, expusieron públicamente las suyas propias que se concretan en solicitar un incremento de las pensiones no contributivas que en algunos casos no superan los 394 euros, insuficientes para personas con tratamientos crónicos, que no pueden costearse por ellos mismos. Pero, además, solicitan que se elimine la incapacidad revisable cuando está certificada por especialistas e impide trabajar, una catalogación con la que pueden llegar a retirarte la pensión, explicaba Gallardo.

A la manifestación también acudió el portavoz de la coordinadora de los Iaioflautas a nivel autonómico, José García Polo,que fue el encargado de cerrar el turno de intervenciones.