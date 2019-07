La verdad sobre el pacto en algar

D espués de las elecciones y posterior reparto de concejales, el PP de Algar no solicitó reunirse con los otros partidos, pero sí fue llamado tanto por Junts per Algar como por el PSOE para alcanzar un pacto. Desde Junts per Algar nos llamaron y nos ofrecieron pactar, fuimos honestos y les dijimos la verdad, que no podía ser, ya que la gente que nos había votado quería un cambio. El PSOE también nos llamó, para decirnos lo que llevaba diciéndonos más de dos años, que había que pactar.

Finalmente, el PSOE nos vuelve a llamar y nos comenta que se han reunidos tres veces con Junts per Algar y que no han llegado a ningún acuerdo con ellos, que quieren pactar con nosotros, que de Valencia tienen el visto bueno y no tienen ningún problema.

Así que decidimos apoyarlos, ya que con este pacto, sí se produce el cambio que quieren tanto nuestros votantes como los de ellos.

Aunque estamos en nuestro derecho de pedir cosas, ya que estamos en igualdad de concejales, no les pedimos nada, les damos nuestro apoyo y van a tener la alcaldía durante los 4 años. Como ya tenemos un pacto con el PSOE, por educación, se lo comunicamos a Junts per Algar.

Ellos siguen ofreciéndonos cosas, a lo que como respuesta les volvemos a explicar por qué no puede ser y, además, les decimos que ya hemos dado nuestra palabra al PSOE.

Al día siguiente, los concejales del PSOE de Algar son convocados en Gilet por su comarcal. De esta reunión salen con un pacto con Junts per Algar del cual nos enteramos por el periódico Levante-EMV.

Entonces, hay muchas cosas que no se entienden: «Vienes a buscarnos y cuando te damos los votos ¿Qué haces? ¿Cómo vas a pactar con Junts per Algar si ya tienes un pacto con el PP? ¿Qué pacto estás haciendo? Tenías la alcaldía 4 años y ahora uno y medio. Si no quieres gobernar, ¿Por qué presentas una lista a las elecciones?».



Cosas sin aclarar. En fin, es difícil de entender que el PSOE de Algar no tenga la alcaldía de su pueblo porque su presidente local no haya sido capaz de votar a su candidato. Está claro que quedan cosas sin contestar y también está claro quién tiene la respuesta.

El PP de Algar no quiere ni va a participar en polémica alguna, pero sí queremos publicar este artículo para que quede claro y la gente no se confunda con artículos ya publicados con cierta ambigüedad.

El PP de Algar lo único que hizo el día de la investidura fue cumplir con su palabra.

Y ahora queremos dar las gracias a nuestros votantes y como no podía ser de otra manera, seguiremos con las mismas o más ganas trabajando por y para el pueblo.