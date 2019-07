Alertan del riesgo de perder las banderas azules en Sagunt

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sagunt, Sergio Muniesa, ha encendido las alarmas al señalar el riesgo que corre el ayuntamiento de perder las banderas azules para sus playas, como consecuencia de «la demostrada falta de previsión a la hora de tener preparadas las playas y el retraso injustificado en la contratación de socorristas».

El exalcalde añade que, transcurrido más de un mes de la fecha que estaba programada para el inicio de la temporada de playas, «vemos con preocupación cómo todavía no pueden ondear las banderas azules en nuestras playas», porque, según Muniesa, «no cumplimos con los mínimos requisitos que garantizaron su concesión». A fecha de hoy, prosigue el popular, «no está balizada la entrada y salida de embarcaciones, no se ha establecido el límite de 200 metros para la zona de baños, no cumplíamos con el número necesario de socorristas?, todo un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas».

Entre las consecuencias de esta «falta de previsión», el portavoz municipal del PP destaca «el caos sembrado no solo en el inicio de este servicio de playas, sino en otros tantos vinculados a las playas como los puntos accesibles donde, iniciado julio, siguen sin que se hayan puesto en marcha y con las quejas de los usuarios que han llegado hasta presentar firmas para reclamar el inicio del servicio. Éste es el descontrol que reina en la gestión del ayuntamiento».



Errores de bulto

Muniesa insiste en que «son errores de bulto, porque se trata de actividades que se repiten todos los veranos y se debían tener previstos todos los procedimientos para su puesta en marcha con antelación. Son fallos achacables al anterior gobierno, que tiene su sello inconfundible de la incapacidad y de no solucionar nada, y que el nuevo gobierno compuesto por los mismos socios, hereda, sin darle una solución y sin poder culpar a nadie más que a ellos mismos, ya que además es EU quien lo gestionaba en la pasada legislatura y quien lo gestiona hoy».

Otro ejemplo es el retraso en la puesta en marcha de la vigilancia por drones, que, como en los otros casos, «no es algo que no se pudiera prever. Requiere simplemente de trabajo, porque sí o sí, había que tener todo esto listo. El gran problema que se deriva de estos problemas es que si hoy vinieran a inspeccionar nuestras playas podríamos perder las banderas azules, y eso es un riesgo innecesario que se tenía que haber evitado por parte del gobierno local», concluye el líder de los populares en Sagunt.