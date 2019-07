Quejas en dos playas de Sagunt por una mancha de vertidos orgánicos

Usuarios de las playas de Corinto y Malvarrosa no resistieron más y ayer denunciaron las molestias generadas por la mancha de vertidos aparentemente orgánicos que desde principios de semana les acompañan con mayor o menor intensidad en esta parte del litoral saguntino.

Las quejas trasladadas a los socorristas y a los agentes de la Policía Local de Playas durante los últimos días llegaron hasta el alcalde, Darío Moreno, quien, en su condición de delegado de Medio Ambiente, contactó con responsables de la Generalitat, que le garantizaron que estos restos que llegan al mar «no entrañan ningún riesgo para la salud de los bañistas», según confirma el socialista en palabras a Levante-EMV.

Estas mismas fuentes aseguran que este vertido es «relativamente normal» y responde a «criterios medio ambientales. El marjal tiene que desaguar de vez en cuando para mantener los equilibrios del ecosistema, así que de forma periódica se tienen que abrir las compuertas de la Gola de Quartell», añaden.

Estas circunstancias no impiden que Moreno muestre su «comprensión» a las quejas de vecinos y turistas de la playa de Corinto, porque admite la obligación de las administraciones para que este vertido sea «ordenado y no provoque molestias». Esta solución definitiva pasa por la reclamada instalación de una turbina.

En este sentido, el alcalde de Sagunt señala que «antes de conocer el problema de esta semana, nos pusimos en contacto con la Conselleria de Medio Ambiente para meterles prisa en un proyecto que ya debería estar ejecutado». El resultado de esta gestión, sin embargo, solo ha permitido garantizar que «el inicio de los trabajos es inminente, pero no dan plazos», lamenta el socialista.

Mientras, vertidos como los de esta semana son una constante, aunque sobre los más recientes no se sabe de donde proceden. El mal olor, la presencia de peces muertos o agonizantes, que atraen a un gran número de gaviotas, y la mancha marrón van acompañados incluso de un cambio en la temperatura del mar, problemas que responden a que «el agua no sale limpia. No sabemos si proceden de casas, del marjal..., pero sabemos que la solución pasa por implantar un sistema que permita circular el agua para limpiarla antes de su vertido», señalan desde Acció Ecologista Agró.



Piedras desde San Juan

Y mientras, los vecinos son los grandes damnificados por esta situación. Uno de ellos reconocía ayer a este rotativo que «efectivamente parece que es un vertido orgánico, pero huele mal y crea una macha marrón que se extiende cientos de metros». Una de las consecuencias de este problema es que «el único rincón de la playa en el que ponen la bandera amarilla es el nuestro», aunque las molestias van más allá, porque, según añade, la máquina que se encarga de la nivelación y limpieza de las playas «hace el trabajo de aquella manera, porque todavía se ven montones de piedras que se hicieron en la noche de San Juan», según lamenta este vecino.