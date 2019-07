Emocionado homenaje al Maestro Rodrigo en Sagunt

Decenas de vecinos conmemoraron ayer el 20 aniversario de la muerte del saguntino más internacional, el maestro Joaquín Rodrigo. El acto, celebrado ayer en la capital del Camp de Morvedre, fue organizado y promovido por la asociación Passió Per Sagunt que rendirá un homenaje al gran músico y compositor en el festival de Sagunt a Escena con la obra, «Rodrigo, querido maestro», dirigida y escrita por la dramaturga Amparo Vayá. Sin embargo, la entidad no quiso dejar pasar la ocasión para recordar que el ilustre saguntino moría en Aranjuez un 6 de julio de 1999. No faltó a la conmemoración el alcalde de la ciudad, Darío Moreno, así como su biógrafo, Vicente Vayá, quienes dedicaron sentidas palabras en su recuerdo.

Como no podía ser de otra manera, también estuvo presente el Concierto de Aranjuez, la pieza más conocida de Joaquín Rodrigo que interpretó el guitarrista Juanma Verdugo, cuyos acordes dieron paso a la ofrenda floral que se hizo en el monumento que tiene el maestro frente a su casa natal.