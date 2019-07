La buena sintonía entre las peñas de Sagunt y el Port «se rompe»

La buena sintonía y la colaboración entre las federaciones de peñas de Sagunt «se ha roto».Así lo confirmaban a Levante-EMV los presidentes de las dos agrupaciones festivas de la ciudad, Ricardo Melià en el núcleo histórico, quien afirma que «se ha enfriado la relación», y José Sánchez en el Port, quien admite que «hay un distanciamiento enorme».

La primera evidencia de este enfriamiento es que cada federación editará su libro de fiestas por separado, rompiendo así con la reciente dinámica de hacerlo conjunto, con las programaciones festivas de ambos núcleos de población. «Lo que tengo claro es que no voy hacer nada de forma conjunta, no porque lo diga yo, sino porque así lo ha decido la asamblea de peñas del Puerto», sentencia Sánchez.

«El primer año que se encargaron ellos, -en referencia a los de Sagunt-, el libro no salió como habíamos pedido. El segundo intento no llegó a tiempo y al final hemos decidido hacerlo por nuestra cuenta», añade el presidente de las peñas del Port. También se notó la ausencia de Melià en la presentación del cartel taurino de las fiestas del Port, donde, según asegura este último, no fue invitado, si bien Sánchez asegura que se le comunicó la convocatoria del evento y se instó a que asistiera.

Por ahora, tampoco se esperan fotos conjuntas publicitando las fiestas, una invitación que ha declinado el presidente del colectivo de peñas del Port ya para el especial de fiestas de Levante-EMV que se publicará el próximo sábado. De hecho, Sánchez ha dejado claro que no secundará la noche de las paellas en Sagunt, como hizo el año pasado, cuando se escenificó la buena relación y colaboración entre ambas federaciones. Además, desvela que, por ahora, no se le ha invitado a la inauguración del recinto ferial de Sagunt y duda que se inste a su asistencia.

La celebración de Nochevieja ha sido el origen de este distanciamiento. El apoyo que la Federación de Peñas del Port dio a los eventos programados por la asociación de vecinos de Iniciativa Porteña fue criticado por la federación de Sagunt que lo interpretó como un claro posicionamiento político de la entidad. Una crítica que desde el Port califican de falta de respeto, «nos trataron de segregacionistas y separatistas y eso no es cierto. Nosotros daremos ayuda a quien nos la pida», respondía Sánchez.

Por su parte, Melià explica que el acuerdo era que la federación del Port organizaría Sant Joan y Sagunt lo hiciera con Nochevieja, acuerdo que no se cumplió. Pese a esto, Melià insiste en que la no colaboración implica restar, mientras que «unidos está claro que ganamos más y, en definitiva, gana el municipio, por el que hay que trabajar de una manera global», terminaba.Pese a la complicada situación por la que atraviesan en su relación las dos federaciones, ambos presidentes aseguran que harán un «esfuerzo» para limar asperezas, por lo que esta semana tienen previsto seguir hablando por el «bien de las fiestas patronales».