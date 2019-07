EL psoe mira hacia el futuro en algar

Tras el artículo del PP publicado en la edición del 4 de julio de Levante-EMV, no nos queda más remedio que aclarar varios asuntos que el PP no entiende y que usa partidariamente para confundir a los vecinos de Algar de Palància.

El primero es que dicen que les llamaron desde el PSOE para pactar con ustedes. Es falso por que ustedes la noche de las elecciones ya ofrecieron al PSOE de Algar sus votos para que no gobernara Junts per Algar. El PSOE siempre ha mantenido la misma postura, con el PP no pactamos a no ser que el posible alcalde de otras formaciones pueda poner en peligro los intereses para los ciudadanos con su gobierno, que no es el caso de Algar, ya que Junts per Algar y su cabeza de lista Juan Emilio Lostado han demostrado su dedicación por Algar y honradez en su labor de gobierno.

Además no hay que olvidar que por un voto, solo por uno, esta formación no obtuvo la mayoría absoluta y que el concejal por ese voto lo hubiera perdido el PP. Por ello lo único que ha hecho el PSOE, en Algar, ha sido facilitar que sea investido el alcalde que la mayoría del pueblo de Algar quería, ni más ni menos.

En segundo lugar no sé de donde se han sacado ustedes la segunda falsedad, que el PSOE de Algar tenía el beneplácito de Valencia para pactar con el PP. Desde el primer día en conversaciones con responsables de la agrupación socialista de Algar y con el cabeza de lista del PSOE, les hemos indicado que el PSOE no pacta con el PP y que la mejor opción era apoyar lo que el pueblo había votado, no olvidemos que los vecinos saben lo que hacen.

En tercer lugar, ustedes con ese artículo han empezado o han querido emborronar la labor del secretario general del PSPV-PSOE de Algar de Palància, Vicente Cabrero, quien ha hecho en conciencia como vecino, socialista y hombre de partido, lo mejor para los ciudadanos y vecinos de Algar de Palància, apoyar a la candidatura votada mayoritariamente. Por ello desde la ejecutiva comarcal, de provincia y de país, vamos a apoyar y reconocer la labor realizada por Vicente Cabrero como secretario general de la agrupación de Algar.