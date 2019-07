Los retrasos en Playas no impiden que Sagunt recoja la bandera de Qualitur

Las playas de El Camp de Morvedre han vuelto a recibir este año la bandera Qualitur, que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) para avalar la limpieza de las aguas y arenales, los servicios higiénicos y zonas de esparcimiento y ocio, la calidad del medio ambiente y los avances en accesibilidad. El concejal de Playas de Sagunt, Roberto Rovira, y el alcalde de Canet d' En Berenguer, Pere Antoni, recogieron ayer estos distintivos sin que los retrasos de algunos servicios en las playas de Sagunt hayan impedido al ayuntamiento recibir esta enseña de calidad.

Como apuntaba a Levante-EMV el edil de Playas, Roberto Rovira, «es una alegría recibir estas tres distinciones para el Puerto, Almardà y Corinto, pues esto las reconoce como de las mejores de costas de España».

Después de que los retrasos en algunos servicios hayan marcado el inicio de la temporada en Sagunt, Rovira aseguraba que esta semana quedará resuelto tanto el balizamiento definitivo como la puesta en marcha del punto accesible de Almardà. «Yo incluso he ido personalmente a pedir disculpas a los usuarios. Lo de este año no puede volver a suceder. Han sido retrasos que no han afectado a la seguridad, porque desde el primer día ha habido vigilancia; pero en el resto de servicios, que son los que nos distinguen y nos hacen ganar esos galardones, también queremos llegar a tiempo», decía tras dejar claro que él ha asumido recientemente el departamento y que este lunes se balizó provisionalmente el espigón de Ciudadmar, «que es el más peligroso», «porque el mal tiempo impidió hacerlo antes».

Tras la entrega de la bandera de Qualitur en un acto presidido por el jefe del Consell, Ximo Puig, el alcalde de Canet, Pere Antoni, aseguraba a este diario: «Esto es una muestra del trabajo de los técnicos y trabajadores del ayuntamiento hacia un modelo sostenible e inteligente de playas. Desde nuestro equipo de gobierno daremos todo el soporte necesario para que año tras año sigamos obteniendo este galardón.Nos centraremos en estos tres pilares: personas, planeta y prosperidad».

En esta edición, la Comunitat Valenciana es la autonomía con más playas galardonadas, (54) ,de un total de 176 distinciones.