PER UNA POLÍTICA FEMINISTA REAL A BENIFAIRÓ

Al llarg de la història les dones hem estat discriminades en molts àmbits (laboral, personal, social, sexual,?) sent sempre ciutadanes de segona.

Des de finals del segle XIX amb el moviment sufragista comença la lluita feminista per aconseguir la igualtat de drets amb els homes, però estem en el segle XXI i, encara que parega mentida, seguim patint discriminacions i continuen sent moltes les dones que encara ara seguim patint violència masclista.

El 8 de Març de 2018 va ser un punt d'inflexió i, amb més força que mai, les dones ens vam unir per defensar els nostres drets, tant a nivell de País Valencià, d'Espanya i del món.

És en aquest moment que sorgeix a la nostra comarca la Coordinadora Feminista Camp de Morvedre composta per un gran grup de dones que voluntàriament fan una gran feina de visualització, informació, formació i inclús de propostes als nostres ajuntaments per tal d'aconseguir més prevenció i més assistència cap a les víctimes de violència masclista així com també aconseguir una igualtat real en la nostra societat.

Ara bé, on queda tota aquesta tasca quan els nostres ajuntaments segueixen demostrant-nos que es queden curts, que encara tenen una mentalitat del segle passat en quant a política de dona? Fiquem l'exemple de Benifairó de les Valls que és el que coneixem de ben a prop. Va ser la legislatura anterior que al PSOE, partit que governa al poble, se li va oblidar en la creació de les regidories crear la de dona, que només es va crear quan les nostres queixes van arribar a la premsa.

O que, quan vam proposar la creació d'un protocol d'actuació contra la violència masclista a nivell de la mancomunitat, tots els regidors homes del PSOE es varen abstindre.

Aquestos son alguns exemples que ens demostren la manera de fer política feminista d'alguns grups i més quan les persones que els dirigeixen son homes.

El PSOE de Benifairó va criticar en campanya que la llista de Junts per Benifairó no era paritària, mentres que la seua sí i que per això no podíem parlar de feminisme. Ara que ja hem constituït l'ajuntament, caldrà preguntar-se de què els ha valgut la llista paritària quan, a l'hora de repartir responsabilitats de govern, el primer tinent d'alcalde serà l'home que anava en el 3r lloc de la llista, mentre que la dona que anava en el número 2 ha quedat desplaçada a segona tinent d'alcalde. Han demostrat que la llista paritària era per aparentar, perquè a l'hora de la veritat han relegat una dona en favor d'un home.



Començar des dels ajuntaments. Des de Junts per Benifairó sempre hem intentat fer avançar la política feminista en el nostre poble. De fet, totes les polítiques en matèria de dona que l'Ajuntament de Benifairó ha fet en els últims 4 anys han sigut perquè nosaltres les hem demanant i hem lluitat per a que es portaren endavant.

Nosaltres sempre hem apostat perquè les polítiques feministes han de començar des dels Ajuntaments com a organismes més propers a la ciutadania i tant els representants polítics com les institucions han de donar exemple en la pràctica.

No ens conformem amb una política feminista de visualització i actes simbòlics per al 8M o 25N. El compromís de Junts per Benifairó serà seguir presentant propostes que puguen dotar de més recursos i mitjans per al desenvolupament de polítiques reals i efectives.

Propostes que ajuden a aconseguir una societat que done la mateixa oportunitat a les dones que als homes, així com a arribar a tindre una societat lliure de violències contra les dones. I per a arribar a eixe objectiu cal començar assenyalant les males pràctiques fetes des dels organismes que ens governen i els seus representants.