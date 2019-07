quartell canvia la cavalcada de disfresses en horari nocturn

Quartell ultima els preparatius de cara a l'inici de les festes majors que se celebren del 13 fins al diumenge dia 28 de juliol.

Enguany una de les novetats de la programació de festes és el canvi d'horari de la cavalcada de disfresses que se celebrarà en horari nocturn, mentre que els últims anys se feia de dia. Però eixe dia, de vesprada també hi ha activitats com un duo musical, paelles al migdia més parc infantil per als més menuts del poble; i de nit, hi haurà la cavalcada de disfresses.

Des de l'Ajuntament de Quartell es confia que els canvis siguen del gust de tots els veïns i veïnes.

El cap de setmana passat ja varen començar les activitats de les festes majors, amb la tradicional Volta a Peu i el concert a càrrec de la Unió Musical de Quartell, així com algunes de les finals del campionat de frontó, tot un clàssic de les festes de Quartell.

Hui, dijous, tindrà lloc el repartiment dels llibrets de les festes, més finals del trofeu de frontó i, a la nit, un sopar popular que és sinònim d'èxit i germanor entre els veïns i veïnes.



Plantà del Pi, correfoc i cordà

Demà, divendres, arriba un dels actes més esperats i tradicionals de les festes de Quartell: la plantà del Pi, on participa molta gent del poble. Després hi ha correfoc i cordà, i la jornada acabarà amb un ball d'orquestra.

La gastronomia juga un paper fonamental. A més del sopar popular, hi ha paelles, berenars populars i dinars al migdia, per als socis de la Penya Valencianista i de les penyes taurines.

També per als xiquets i xiquetes la programació inclou actes lúdics, taurins, gastronòmics i cucanyes, entre altres. Els majors també podran gaudir d'actes com un berenar per als jubilats i pensionistes.



Bous al carrer

Quartell és un poble on la tradició taurina és molt gran. De sempre s'han exhibit bous de ramaderies de primera fila i que atrauen molts aficionats als bous al carrer de tota la comarca del Camp de Morvedre i d'altres confrontants.

Al llarg de les festes majors hi ha quatre dies de bous al carrer, tant de vesprada com de nit amb bous embolats que són protagonistes.

D'altra banda, la música i la cultura sempre estan presents en les festes i, sense aquestes, no tindrien cap sentit. El concert de la Unió Musical de Quartell, les discomòbils i els balls amb orquestres tenen molts seguidors, tant de majors com de jovens i menuts.

També amb un toc valencià, perquè el correbar està amenitzat per tabal i dolçaina, així com pel so dels masclets, una barreja de sons autòctons.

L'Auditori serà l'escenari on es durà a terme l'espectacle musical Con dos Coplas de más, previst per al dimercres, dia 24 de juliol, a les 23 hores.



Actes religiosos

Per últim, cal destacar els actes religiosos en honor de l'Àngel Custodi i Santa Anna, patrons de Quartell.

No faltaran les despertaes, misses majors, processons i passacarrers, amb els festers i festeres com a protagonistes.

L'alcalde de Quartell, Pere Campos, convida a tothom a eixir al carrer i gaudir dels actes programats al llarg de totes les festes, perquè la gent és la protagonista.