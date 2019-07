Sagunt promete una participación ciudadana en todos los ámbitos

«Lo que pretendo es dar más protagonismo en todo el proceso de la Participación Ciudadana a la ciudadanía en general» y que «abarque a otros ámbitos que no sean estrictamente el ámbito vecinal». Este es uno de los principales objetivos del concejal de Participación Ciudadana, Javier Timón y así lo hizo saber en la reunión que mantuvo esta semana con la Federación de Asociaciones de Vecinos como una primera toma de contacto: «Me he reunido para recoger cuáles eran las sensaciones de las asociaciones vecinales en lo que tiene que ver con la Participación Ciudadana, tomar nota de sus reivindicaciones y mostrarles cuáles son las líneas que desarrollaremos a lo largo de esta legislatura», ha explicado el delegado.

En este primer encuentro, que tuvo como objeto «darle un nuevo impulso a la Participación Ciudadana», el delegado recogió «reivindicaciones de cosas que se podían hacer o que no se habían hecho bien en el pasado».



Recogida de información

Timón asegura que en la reunión no adquirió compromisos concretos, pero sí recogió información con respecto a cómo había funcionado hasta ahora la Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Sagunt. «Creo que uno de los principales problemas es que no se le ha dado todo el protagonismo en todo el proceso, sí que, en partes concretas, pero las asociaciones no tienen conciencia de que formen parte de la toma de decisiones y es un poco la parte que reivindican. En ese sentido, quiero darles protagonismo en cualquier proceso desde el minuto uno, que ellos vayan viendo todo el proceso y nos ayuden a tomar decisiones», finaliza el concejal.

En ese primera reunión, se emplazaron a nuevos contactos para inicia el proceso cuanto antes e irse conociendo.