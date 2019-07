El premiado mago Nacho Diago cierra hoy en Benifairó los Divendres de la Casa Guarner

Els Jardins de la Casa Guarner son un marco incomparable para el impulso de actividades culturales. La delicadeza con que Lluís Guarner los compuso los ha convertido en el espacio idóneo para la cartelera estival del área de Cultura de Benifairó de les Valls.

El cierre a este certamen llega de la mano del mago Nacho Diago, una opción para esta noche que permitirá a los rifeños disfrutar del espectáculo de quien ha recibido el Primer Premio de Magia en el XXVII Congreso Nacional. La actuación del joven actor e ilusionista comienza a las 23 horas.

Con esta actuación baja el telón el programa de Divendres de música i monòlegs als Jardins de la Casa Guarner. En esta edición ha brillado con singular acento el valenciano, ya que por su escena ha pasado el reconocido Miquel Gil, miembro de Al Tall y comprometido investigador de la música tradicional y su proyección, o Jonathan Penalba, que, con su particular forma de leer la poesía y vivir la música, entusiasmó a sus seguidores con temas variados entre los que no faltó su última creación De soca-rel. No obstante, una de las actuaciones más esperadas la protagonizaron los jóvenes de Tardor. Su música fusión entre el rock, el pop o el indie animó a los asistentes a un concierto de proximidad.

Els Divendres de Música i Monòlegs comenzaron en 1997 y se han mantenido en la programación del consistorio de Benifairó como un elemento clave de su propuesta cultural. Se trata de una apuesta clave por el compromiso con la música y los artistas que impulsan la cultura propia.