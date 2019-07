Consideran «una broma pesada» el anuncio de una oficina de la vivienda

El anuncio por parte del exalcalde de Sagunt y concejal de Urbanismo, Quico Fernández, de la creación de una oficina de la vivienda ha sonado como una «broma pesada» en el PP. Su portavoz municipal, Sergio Muniesa, asegura que «cuatro años más tarde se acuerda de quienes peor lo pasan en materia de vivienda, cuando el gobierno que él encabezó quitó la delegación».

El popular recuerda que «nosotros dejamos en marcha servicios pioneros en este ámbito, pero no se les dio continuidad». Muniesa añade que «durante los últimos años realizamos preguntas sobre la vivienda social y las medidas antidesahucio, así como las actuaciones anunciadas hace cuatro años y el resultado fue que ninguna».

El popular critica a Fernández porque «en cuatro años demostró una falta de interés absoluta, rematada con la no puesta en marcha de la comisión de desahucios o mesa de trabajo, mientras se producían lanzamientos de familias y se justificaban porque en esta materia no tenían competencia. Cero medidas, cero resultados. No destinó ni un solo euro a la rehabilitación de viviendas, ni se preocupó por los desahucios y ahora vende una oficina».



50 viviendas rehabilitadas

Por contra y bajo la batuta del PP, el Ayuntamiento de Sagunt rehabilitó más de 50 viviendas para familias con problemas de acceso a una casa. Antes de un gobierno que solo vendió humo, pusimos en marcha la utilización de vivienda pública o arrendamiento social para aquellas familias que habían perdido su vivienda, junto al ICAV pusimos en marcha el servicio gratuito para asesorar al usuario que no podía pagar un préstamo hipotecario, y del que en estos cuatro años no hemos tenido noticias, y además votaron en contra junto a PSOE e IU, el adherirse al fondo social de viviendas para afectados por desahucios».