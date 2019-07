El Barrio Obrero dice adiós a sus fiestas

La Asociación Cultural Barrio Obrero del Port de Sagunt se ha visto obligada a cancelar la Quincena Cultural que incluye el tradicional concurso de Pintura sobre Asfalto. Como han informado desde la comisión de esta entidad, al carecer del necesario certificado electrónico no han podido llevar a cabo los preceptivos trámites con la administración.

Así pues, la falta de este certificado electrónico ha impedido que la comisión de festejos haya podido solicitar la subvención o que haya hecho los trámites con Tráfico para los cortes de calles para este programa festivo que se lleva a cabo, tradicionalmente, durante el mes de agosto desde el año 1979. Cabe recordar, además, que el concurso de Pintura sobre Asfalto, único que se celebra en la ciudad de este tipo, iba a cumplir este año su 31 edición, certamen en el que participan pintores llegados de diversos puntos de la geografía española.

«No es una decisión tomada a la ligera, si no más bien la consecuencia de no estar adaptados a tiempo a una nueva normativa que obliga a todas las asociaciones a realizar todas las gestiones municipales de manera telemática a través de un certificado digital. Sin duda, una normativa que nos facilitará enormemente las diferentes labores relacionadas con el ayuntamiento, pero para la que no hemos estado preparados a tiempo», declararon desde esta comisión a través de un comunicado.

Así lo ha confirmado también la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Asun Moll, que ha manifestado que «el departamento de Fiestas se encuentra con las manos atadas ya que no puede conceder una subvención que la organización vecinal no ha solicitado, ni ha presentado el proyecto de fiesta». La edila nacionalista se ha puesto en contacto con la presidenta de esta entidad cultural que le ha explicado los problemas que han tenido para tramitar la tarjeta electrónica «y que han visto que no tienen tiempo suficiente para tener el certificado».

Del mismo modo, Moll ha querido recordar que el otoño pasado, desde la Concejalía de Fiestas se comunicó a todas las asociaciones que, según marca la ley, para tramitar las subvenciones y las solicitudes de fiestas, necesitaban que se realizase mediante la plataforma electrónica, para lo que era necesario disponer del certificado electrónico de cada asociación.

A pesar de esto los representantes de la Asociación Cultural Barrio Obrero han comunicado que «tan sólo es un punto y seguido; desde ya vamos a comenzar a trabajar de cara nuestra Quincena Cultural del año 2020. Prometemos poner todo nuestro esfuerzo en ello».