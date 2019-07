S. Abdón y S. Senén. Compañeros de viaje

A finales de 2018 tuve el honor de ser elegida presidenta de la Junta de la Cofradía de Los Santos de la Piedra S. Abdón y S. Senén. En atención a ello y a través de este artículo me dirijo a los saguntinos, y especialmente a los cofrades, que pacientemente y a pesar de los tiempos que corren, perseveran en impulsar sin desfallecer la fiesta que cada año proclama el no olvido, reivindica el pasado que construyó Sagunto en lo que hoy es y recuerda la labor de todos los que en su momento pasaron y dejaron su huella en las tradiciones vinculadas a los patronos que cuidan el oikós, es decir, la tierra, el campo labrado, los árboles frutales, la casa, el agua y sus acequias, los animales que ayudan y acompañan, el vecino y sus lindes, las conversaciones sobre el futuro de la cosecha, el pesimismo ancestral, las miradas que ahuyentan tormentas?, y por tanto todo nuestro entorno, lo que tan bellamente denominamos medio ambiente, y he aquí que este contexto natural tan querido y al que tan sensibles somos, forma parte del mundo que los Santos Patronos resguardan desde antiguo, desde la llegada del rey En Jaume en tiempos de miedos y riquezas, de conquista y apaciguamiento, de éxitos y fracasos, donde el damasco y la lana entremezclaron sus texturas, en ese nuevo mundo medieval surgió una parte clave, estructural y definitoria de lo que somos.

Cada 30 de julio, a pesar del calor y de los días de monte y playa, Sagunto mira al cielo y piensa, otra vez, en plena canícula vamos a brindarles nuestro recuerdo, ellos nos protegen del pedrisco, nos recuerdan la dureza de la evangelización en tiempos difíciles y si en un acto de valentía vemos nuestro pasado y aceptamos lo que somos: herederos de una tradición cristiana a través de sus santos, cuyas vidas ejemplares y cuyo modelo vital aún lejos en el tiempo nos habla de nosotros, veremos que se lo debemos: un triduo lleno de rezo y contemplación o lo que es lo mismo un rato de silencio entre horas de prisas y obligaciones, una iglesia llena compartiendo el pan y el vino y el beso a la reliquia reafirmando el ser partícipe de un locus amoenus rico en historia, una procesión que visualiza la devoción sin avergonzarse por ello, en donde a veces se dan la mano los que creen y los que no, o no tanto, pero toman el cirio, el cesto de frutas o las flores o simplemente se ponen a caminar por el recorrido tantas veces pisado honrando una liturgia secular.

En esta ocasión me gustaría transmitir un valor, o quizá una virtud: el sentido del deber hacia nuestra cultura, hacia lo que nos ha venido dado, hacia las tradiciones que sustentan como la trama de un tejido lo que cada generación aporta de nuevo y antiguo, lo que reinterpreta o destruye, todo lo que hacemos y está por venir se sujeta en unos hilos bien dispuestos, firmes y flexibles, en cuya estructura y composición está la tradición recibida de la que somos deudores, y por eso ahora, en estos días de finales de julio, programamos el regreso anual de una dedicación que va más allá de las modas. Estos días les debemos a nuestros patronos un momento de quietud, un pensamiento, un detenerse a refundar lo que somos y en lo que creemos, y no es baladí, desde la devoción a unos santos en plena Edad Media a lo largo y ancho del territorio de la que fue antigua Corona de Aragón hasta la aceptación institucional de S. Abdón y S. Senén como patronos de la ciudad en 1644, han ido pasando las fechas con rapidez y sin resuello, a uña de caballo, y hoy en el verano de 2019 seguimos sosteniendo la fiesta, los actos conmemorativos, los días de recuerdo y de presencia de los Santos Patronos en nuestra comunidad. Por ello animo a participar, a mirar no sólo a través de los visillos desde un rincón de nuestras casas, os animo a acudir con alegría a la misa, a la procesión, a la subasta y por supuesto a todo lo que acontece, con el sentido del deber hacia el pasado común, hacia el patrimonio cultural y artístico del que ahora somos deudores y está en nuestras manos; claro está que podemos olvidarnos de ello y desprendernos de ese legado, pero seguirá estando allí, de ahí que simplemente propongo: participemos, hagamos de nuestra historia y de nuestras tradiciones un mundo vivo.