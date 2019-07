Homenaje al genio de la música de Sagunt que no se rindió a la ceguera

El genio de la música de Sagunt que no se rindió a su ceguera, Joaquín Rodrigo, volverá a la vida este fin de semana en el Teatro Romano. Lo hará con una producción 100% «made in Sagunt» que llevará al escenario a 50 actores del colectivo «Passió per Sagunt» dirigidos por Amparo Vayá, además de varios músicos de gran nivel y la bailarina Paqui Rondán. Todos ellos recrearán la vida del insigne compositor desde su niñez en Sagunto hasta su madurez, además de las diferentes etapas de su vida en València o París.

La directora y autora de la obra reconocía que, para escribir el guión en el 20º aniversario de la muerte del músico, se basó en distintos textos: Varias biografías de Joaquín Rodrigo, incluida la que redactó su padre, Vicente Vayá, y en los escritos que el propio músico redactó como profesor.

Será una hora y media en la que el público no sólo podrá conocer detalles de su biografía, sino también acercarse a esa época de los años 20 a 1954, cuando se puso en escena «La Destrucción de Sagunto», con música del maestro. Así lo explicó ayer en la presentación de la obra su directora, mientras el máximo responsable de Passió per Sagunt, José Antonio Pablos, recalcaba otra idea: «A parte de conocer al genio, veremos el espíritu de superación de un invidente que tuvo un sueño, se agarró a él y consiguió hacerlo realidad».

De la música en directo se encargarán artistas locales como Omar Vilata al piano, Raúl Arias y Juan Carlos Mingarro al violín, así como Juan Manuel Verdugo a la guitarra, que interpretarán piezas del maestro mientras Marta Estal se encargará de la parte vocal.

Tanto la concejala de Cultura, Asun Moll, como el alcalde, Darío Moreno, invitaron a acudir al Teatro Romano este fin de semana y a disfrutar de una obra que también recomendó especialmente el director del festival Sagunt a Escena, Juan Vicente Martínez Luciano.

Para la edil de Cultura, Asun Moll, «en Passió per Sagunt no son artistas aficionados, sino son profesionales de la calle y hay que darles el máximo apoyo».

El alcalde, Darío Moreno, destacó el trabajo de Passió per Sagunt para poner en valor el patrimonio inmaterial local. «Desde La Destrucción de Sagunto hasta esta última, nos hacéis pensar en quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos y sobre todo en el sentido de pertenencia que creo que es algo esencial y algo que deberíamos de trabajar las administraciones porque generan que los ciudadanos cuiden más su ciudad, incluso a nivel de limpieza».

También agradeció al director del festival la incorporación de esta obra en el Sagunt a Escena porque está en la línea de «creernos que el festival tiene que ser una cosa de la ciudad y que la ciudadanía lo sienta como propio».

La cita llegará el viernes 2, sábado 3 y domingo 4, a las 22,30 horas, con entradas que costarán 11 euros y que se pueden comprar a través de internet o en el Ayuntamiento de Sagunt de miércoles a sábado, de 18 a 21 horas, y los días de representación, en taquilla.