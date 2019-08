La importància del museu etnològic de canet

En octubre de 2001 la Conselleria de Cultura reconeixia el Museu Etnològic de Canet d'En Berenguer com a museu de la Comunitat Valenciana. Un museu que hui en dia fa més de deu anys que es troba tancat i oblidat. És curiós comprovar la facilitat amb què es destinen recursos econòmics per a la creació i el muntatge inicial i la falta d'interés que es mostra a l'hora de dotar-lo d'un pressupost que garantisca el seu funcionament.

Els museus d'etnologia tenen un enorme potencial per a convertir-se en espais d'interés per a la societat a la qual es deuen. Ja no és una qüestió de valor material o artístic de les seues col·leccions, sinó d'identitat, de memòria, de nostàlgia, de curiositat. Ha de fer cultura des de les arrels del poble, de la comarca, des dels seus senyals d'identitat i ha de contribuir a mantenir vives formes culturals que són pròpies del seu territori. Són museus que tenen un important component d'autoafirmació identitària i de temple que pretén albergar les essències del poble, recuperant el patrimoni autòcton: una dansa, roba, un ram de clavari, una llegenda, la cadira de barber de Valeriano, les xarxes de pesca de la tia Filasa..., són més que trets culturals, són símbols identitaris.

Però un museu etnològic no ha de ser un magatzem de «coses velles», sinó un referent cultural de reflexió, una fórmula per a parlar del present, modernitzant els discursos, presentant-los de manera atractiva, interessant i divertida. Cal desterrar la idea del museu com un lloc d'acumulació d'objectes i apostar per un treball d'investigació, de reflexió i d'integració amb la comunitat. En un museu podrem veure una destral, però res no en sabrem de les condicions de treball; contemplarem brodats i teixits però caldrà que ens informen del rol de la dona; veurem l'aixovar d'una núvia, però, quines estratègies matrimonials regien en la seua classe social?.

Es tracta d'actuar amb orientacions museogràfiques pròpies del segle XXI, plantejant solucions modernes i imaginatives, fugint de les concepcions clàssiques i ràncies. S'ha d'acabar amb la inestabilitat i el voluntarisme i dotar els museus dels mitjans humans, tècnics i econòmics mínimament necessaris per al seu bon funcionament.

El ciutadà ha de sentir la presència del museu i arribar a considerar-lo com una institució propera, necessària i útil. Jornades de portes obertes, activitats paral·leles, tallers, el canvi periòdic de les exposicions? són una mostra de les actuacions que poden ajudar a canviar substancialment la situació. Reivindiquem la imaginació com un element essencial, ja no són els objectes els reis dels museus, sinó el territori i les persones que l'habiten. Museus vius front l'esclerosi dels tradicionals.

El museu de Canet compta amb molts requisits per a convertir-se en aquest centre dinamitzador. Ubicat en una antiga casa de camp (hui ja al centre del poble). Amb una col·lecció de més de 240 peces inventariades, un museu d'identitat que pot oferir un nou atractiu als nostres visitants, sense oblidar que els museus no es gestionen únicament per als turistes. Seria bo que les nostres exposicions, més que ser documents descriptius d'un temps passat, foren testimonis oberts per a la reflexió o per a comparació entre els nostres avantpassats i el present. Seria bo que es fera realitat això que ens diu Wagensberg: que el museu és un bon lloc per a pensar.