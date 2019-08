Algímia d'alfara combina la tradició amb els actes populars

Els veïns i veïnes d'Algímia d'Alfara celebren les festes majors que se prolongaran fins al dia 11 d'agost. Els actes festius en honor als patrons s'acaben el diumenge, dia 6 d'agost i a partir d'eixe dia fins a l'11 és el torn de la Setmana Taurina.

Hui, divendres, hi ha cercavila des de la glorieta fins al poliesportiu i per la nit tindrà lloc el concert de festes a càrrec de la Unió Musical d'Algímia.

Els següents dies també són per honrar els patrons del poble. Demà dissabte, dia 3 d'agost, de matí hi ha volteig de campanes en senyal de festa, missa de campanya a l'ermita, a les 20.30 hores, i acte seguit, es durà a terme la tradicional Baixà de la Verge fins a la parròquia.

Per acabar la jornada, els artistes locals actuaran en la nit dels play-backs i després ball amb orquestra.

El diumenge seguiran els actes religiosos amb cercavila, missa, processó de la Mare de Déu. Ja per la nit, espectacle musical i mascletà nocturna. Dilluns, els actes festius són en honor a Santa Úrsula que enguany celebra el 75 aniversari. No faltarà la cercavila, missa, processó i per tancar, ball del mantó amb orquestra.

Per altra banda, el dilluns, dia 6 d'agost, els majors gaudiran de cercavila, missa d'acció de gràcies i duo musical.



Setmana taurina

Del 7 a l'11 d'agost és el torn dels festejos taurins, on els tradicionals bous al carrer són els protagonistes en Algímia d'Alfara. De vesprada serà l'obertura del xiringuito i després sopar de pa i porta al poliesportiu.

Les penyes es concentraran a les 23.30 hores a la glorieta per eixir cap a l'ajuntament on es donarà l'inici del xupinàs.

Al llarg de cinc dies les vaques i bous centraran l'atenció de veïns i aficionats taurins de la resta de la comarca. Per als més menuts, hi ha carretons embolats.

Pel que fa els adults, tots els dies podran gaudir de l'entrada de vaques i prova abans de dinar i per la vesprada la solta d'animals. Per les nits, serà el torn dels bous embolats. També cal anomenar la solta d'un bou cerril el dissabte, dia 10 d'agost que serà tot un atractiu per a la Setmana Taurina d'Algímia d'Alfara.

L'alcalde, Ernest Burralla, convida a tots els veïns i veïnes a eixir al carrer, participar i gaudir dels actes programats al llarg de les festes majors amb respecte i armonia entre tots.

Per altra banda, també s'han celebrat diferents actes esportius com la trobada d'escoles de pilota valenciana, i esdeveniments gastronòmics com el concurs d'allioli, torrà popular, festa de l'aigua, festa de la cervesa i el tradicional concurs de paelles, així coms els sopars populars de pa i porta. Els balls i el correfoc han sigut un èxit.