Sagunt recibe más de 550.000 ? de Europa para contratar a jóvenes reflexionemos»

Una subvención europea de más de medio millón de euros va a permitir al Ayuntamiento de Sagunt contratar a jóvenes desempleados menores de 30 años durante un año.

En concreto, el consistorio recibirá una subvención de 563.078 euros del Fondo Social Europeo que se enmarca en el programa de fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes 'Avalem Joves' de la Generalitat Valenciana, y a través de los programas EMCUJU y EMPUJU, impulsados dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La concejala de Promoción Económica, María José Carrera, ha indicado que la contratación de estos jóvenes «está prevista a partir de septiembre».

Además, ha asegurado que desde el departamento «seguimos apostando por la gestión de diferentes programas de empleo juvenil con el fin de facilitar la contratación de personas desempleadas y ayudar a los colectivos que más lo necesitan, como son en este caso los jóvenes».

Según las bases publicadas por la Conselleria, los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos como ser menores de 30 años, estar inscritos en Labora y en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, estar en situación de desempleo, no haber trabajado en el día natural anterior al momento de su contratación y no haber sido beneficiario de este programa en los años precedentes. En el proceso de selección de las candidaturas se tendrán en cuenta criterios como las cargas familiares, situaciones de discapacidad o la no experiencia profesional.

Las ocupaciones requeridas en el programa EMCUJU con titulación universitaria son: arquitecto/a, ingeniero/a de caminos, comunicador/a audiovisual, economista-ADE, abogado/a, técnico/a de Educación Física, informático/a, periodista, psicólogo/a, técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales, trabajador/a social y técnico/a de Turismo.

Las ocupaciones requeridas con FP Superior son: administrativo/a, diseñador/a gráfico, integrador/a social.

Por último, los perfiles buscados en el programa EMPUJU son: auxiliar administrativo/a con título de ESO y conserje y operario/a de mantenimiento con Certificado Escolar.

Una vez se fijen los perfiles a contratar, se registrará la oferta en Labora para que se remita al ayuntamiento las personas candidatas según la titulación u ocupación solicitada.

Finalmente será una comisión de baremación, formada por administración local y sindicatos, la que se encargará de seleccionar a quienes se incorporarán a ambos programas.