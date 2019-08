Satisfacción en el PP porque se mantenga la pintura sobre asfalto del Barrio Obrero

Recuerdan que realizaron ellos la petición para que el evento lo asumiera el ayuntamiento

Los populares se muestran satisfechos de que las fiestas del Barrio Obrero no desaparezcan tras que desde el Partido Popular pidieran al ayuntamiento que organizara este año las fiestas de este barrio. Así lo recogen en un comunicado en el que recuerdan que esta petición se realizó por parte de los populares el pasado mes de julio después de que se hiciera público el comunicado oficial de la Asociación Cultural Barrio Obrero en el que daban a conocer la decisión de no llevar a cabo su tradicional quincena cultural durante este mes de agosto, al no estar adaptados a tiempo a una nueva normativa que obliga a las entidades a realizar todas las gestiones municipales de manera telemática a través de un certificado digital.

"Nos parece fantástico que la petición del Partido Popular haya servido para que el gobierno local haya asumido la responsabilidad que le pedíamos y que durante este mes de agosto puedan, un año más, ver las calles de barrio llenas de jóvenes y quienes no lo son ya tanto, pintando en el asfalto de sus calles en una tradición que lleva arraigada en nuestra ciudad ya durante décadas".

Añaden que "como ya dijimos se trataba de una situación excepcional, que se tenía que resolver de una forma excepcional, y echar una mano y organizar en colaboración con la propia entidad cultural estas fiestas que año tras año han convertido al barrio en un referente durante el mes de agosto".

Ese paso al frente "no hace sino ratificar y demostrar, como ya dijimos, la importancia que estas tradicionales fiestas tienen en el núcleo porteño, y por eso de manera excepcional, no dejar perder este año la celebración del tradicional concurso de pintura sobre asfalto".