Los vecinos de Almardà exigen soluciones urgentes a la acumulación de piedras

La acumulación de piedras en la primera línea de playa tiene hartos a los vecinos de las tres playas de Sagunt situados al norte de Canet' En Berenguer.

Por más que Costas retirara toneladas de gravas esta primavera, ahora la situación es tal que hasta en Almardà muchos bañistas tienen serias dificultades tanto para entrar como para salir del agua, sobre todo, por el alto escalón que hay junto a la orilla y que hace que muchas personas no puedan superarlo sin ayuda. Por ello, no son pocos los que tienen una segunda residencia en las playas de Almardà, Corinto o Malvarrosa de Corinto, pero optan por no ir a bañarse de delante de su casa. Por mucho que allí tengan bandera azul y servicio de socorrismo, para evitar las piedras, optan por coger el coche e ir darse un chapuzón en la costa de Canet.

«En Almardà lo de este año es demasiado. La arena se nos ha ido de la primera línea y solo hay piedra. No recordamos nada igual, pues el enorme escalón ya llega a la zona más cercana a Canet. Esto no había pasado nunca y está impidiendo a mucha gente ir a la la playa», explicaba a Levante-EMV el presidente de la asociación de vecinos de Almardà, José Girona.

Ante estas piedras que obligan a llevar escarpines para bañarse y «ahuyentan» tanto a residentes como a turistas, la asociación de vecinos de Almardà reclama «soluciones urgentes» y ha empezado a demandar entrevistas con responsables de Costas y del Ayuntamiento de Sagunt. «Creemos que con voluntad política se podría actuar ya. De noche no se baña nadie y podrían quitar piedra o, al menos rebajar el escalón. Somos muchos afectados», insistía el presidente de la asociación de vecinos, José Girona.

Además de opinar que el consistorio de Sagunt «podría hacer algo provisional», desde la entidad ya han demandado también cita con representantes de Canet y del Ayuntamiento de Nules. «Queremos dejar claro que nuestra intención es pedir una solución conjunta para toda la costa afectada por el puerto de Burriana, sin perjudicar a nadie. Y también conocer al detalle todo lo que han hecho en Nules para reivindicar actuaciones en su playa», aseguraba Girona.

Precisamente ayer trascendió que Costas ha sacado a información pública el proyecto para la estabilización de la playa de les Marines de Nules, donde prevé invertir 3,4 millones de euros para alargar 4 espigones entre 100 y 120 metros y dar una mayor anchura a la zona lúdica. El alcalde de Nules, David García, se mostró convencido de que esto responde a las movilizaciones realizadas, como la reclamación de más de 30 millones de euros a la Generalitat y el consistorio de Burriana en concepto de daños y perjuicios por la construcción del puerto de Burriana «sin adoptar medidas paliativas al sur» o la concentración realizada a principios de julio. Como apuntaba el presidente vecinal de Sagunt: «Sabemos que ya han encargado la redacción de un proyecto para buscar soluciones desde las playas del norte de Sagunto a Canet, pero queremos algo provisional ya».