La «Volta» a Albalat reunió a 320 corredores

Un total de 320 corredores se pusieron su dorsal el pasado miércoles y compitieron en la XXXIX Volta a Peu de Albalat dels Tarongers organizada por el ayuntamiento, llenando las calles de energía y movimiento durante los 7800 metros de recorrido.

Entre los ganadores absolutos, el primer puesto fue para Jose David Moruno Benita, el segundo para Francesc Cabrero Bolos y el tercero para Jacobo López Ibáñez.

En cuanto a los corredores locales, las tres primeras posiciones de la categoría femenina fueron otorgadas a Nuria Zarco Arador, teniente de alcalde del ayuntamiento, Carolina Redón Genovés y Ruth Benet , respectivamente.

En la masculina alcanzaron los primeros puestos Juan Sanchís, Sergio Pérez Enguix y Santiago Carnero. Además, cabe destacar al corredor infantil Manolo Rovira, ganador local y segundo en su categoría general.

El peculiar premio al corredor más longevo fue otro hecho remarcable de la jornada, pues fue otorgado a un participante de 71 años.

La alcaldesa Maite Pérez ha expresado a Levante-EMV el agradecimiento a los vecinos que «estuvieron trabajando todo el día y organizando las carreras infantiles». No obstante, Pérez ha mostrado su disgusto con la empresa que contrataron, que repartió dorsales en una ubicación no acordada y prometió regalar camisetas, siendo que no estaba previsto.