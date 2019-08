Estivella ofereix actes culturals de nivell i aposta per les tradicions

El pregó obri hui les festes majors d'Estivella amb una programació per a tots els públics on es combinen la cultura i les tradicions. A més, també tindrà lloc el concert extraordinari de la Unió Musical Cultural d'Estivella.

Balls amb orquestres, espectacles d'humor, passacarrers, batukada tenen sempre la música com a principal protagonisme i un festival de bandes on participen la banda local junt amb la Unió Musical Lira Borriolenca.

Estivella aposta per la cultura al llarg de les festes majors, amb actes com la visita guiada pel cronista local, Lluís Mesa, a Beselga, així com la Marxa Nocturna al Garbí, un lloc únic al poble que cal que tothom conega i conserve. Les danses també eixiran pels carrers del municipi i pels amants de la pólvora no faltarà el correfoc.



Actes per als menuts

Per als més menuts també hi han diferents esdeveniments com la fireta infantil i parc aquàtic, entre altres, on els xiquets i xiquetes d'Estivella s'ho passen d'allò més bé jugant al carrer.

Per altra banda, també cal anomenar els actes gastronòmics com els sopars de pa i porta, les tradicionals paelles i l'esmorzar que tots els anys se celebra en Beselga, on participen molts veïns i veïnes i és tot un clàssic a les festes majors d'Estivella.



Fervor pels patrons

Els actes religiosos són multitudinaris en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, Sant Roc, la festa de la Santa Creu del Garbí i en honor a Sant Josep, amb passacarrers, misses i processons.

L'alcalde d'Estivella, Rafa Mateu, convida a tots els veïns i veïnes i gent de la resta de la comarca a eixir al carrer i gaudir dels actes programats, lúdics, gastronòmics, culturals i populars.

«Esperem que la gent gaudisca amb germanor i respecte, són dies de diversió i de passar-ho bé amb harmonia».

Per últim, per acabar les festes arriba la Setmana Taurina del 20 al 24 d'agost. Tots els dies hi ha entrada de vaques i bous abans de dinar. Ja per la vesprada, de nou solta de ramat i per les nits els bous embolats.