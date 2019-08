Faura, festes per a tots

Amb agost arriben les festes de Faura, unes festes que començen hui, dia 10 amb el repartiment del programa, i s'allargaran fins al 21.

Dotze dies de festes que integren tota classe de programació. Com aperitiu per obrir boca als plats forts trobem la nit d'albaes, el sopar popular el dilluns 12 d'agost o la nit dels fanalets el dimarts 13 d'agost, amb una cercavila a càrrec de la Batukada Borumbaia Percusión que començarà a les escoles i que finalitzarà a l'auditori del parc de la Canaleta on tindrà lloc l'espectacle infantil Sophie, protagonitzat per tres dones treballadores i reivindicatives, una d'elles la soprano de Faura Sílvia Queralt.

També es podrà gaudir del concert de festes a càrrec de la Societat Joventut Musical de Faura. En el descans, es farà la presentació de la Comissió de Festes, el pregó i es lliuraran les tenalles de la Baixà als joves que compleixen 16 anys.

Són dies amb molts actes com parcs infantils d'aigua per als més menuts i per a la resta bous al carrer, música, pólvora, actes religiosos, cavalcada de disfresses, concurs de paelles, festa dels majors o dia de les quintes. Les nits seran amenitzades per les orquestres Titánic, Platino i La Tribu. I el dia de Santa Bàrbara, diumenge 18, després del castell de focs artificials, es durà a terme El gran cabaret.

Tampoc faltaran a la cita les exposicions, que enguany es podrà visitar a la Casa Gran com «Il·lusió-Art», de Mª Carmen Herranz.

Per altra banda, el carrer de la pilota es prepara pel Trofeu Festes d'Agost. Hi ha una partida d'exhibició de raspall femení, galotxa i els professionals jugaran al frontó.

Les festes a més d'estar dedicades a la Mare de Déu d'Agost, també ho fan a Santa Bàrbara. L'acte més arrelat és la Baixà de la imatge de Santa Bàrbara des de l'ermita fins a l'església. A més, enguany es ballarà el ball del poble i el Ball de Plaça de Faura, com antigament.