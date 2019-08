gilet trau al carrer tradicions i els actes lúdics de gran qualitat

La cultura, la música, juntament amb la gastronomia i els bous al carrer són una aposta ferma de l'Ajuntament de Gilet a l'hora de configurar la programació de les festes patronals.

Enguany ha sigut de nou tot un èxit, tant la III Edició del Festival d'Arts Escèniques al carrer, com les XVII Vetlades de Sant Esperit, amb una gran varietat d'estils musicals que han agradat molt al nombrós públic que ha presenciat les actuacions i ha gaudit en un escenari únic com és Sant Esperit i també a la plaça de l'Estrela, epicentre de les festes de Gilet.

També ha sigut un èxit el II Masterclass Spinning, així com la tradicional Volta a Peu, tot un clàssic de les festes de Gilet amb 37 edicions.

Hui, dissabte, 17 d'agost, la festa continua amb la proclamació de les Falleres Majors de la Falla de Gilet i l'espectacle de playbacks a càrrec dels fallers i falleres. Demà hi ha cinema d'estiu.



Paelles, pilota i disfresses

Ja el dilluns per la nit se celebra el concurs de paelles i després tindrà lloc la festa Tumbalea Revolution. Dimarts hi haurà partida de Galotxa, amb figures com Soro III, Javi i Salva davant Puchol II, Raúl i Héctor II al carrer Pare Gil Sendra a les 19 hores. I per la nit, tindrà lloc el concert de festes de la Joventut Musical Verge de l'Estrela de Gilet.

Dimecres serà el torn de les cavalcades, tan l'infantil com la de majors. És un dia on tot el poble participa i ix al carrer amb disfresses de tot tipus. De nit, ball amb l'orquestra Montesol.

El dijous els més menuts gaudiran del parc infantil aquàtic a la plaça, tant de matí com de vesprada, on no faltarà el berenar. Per la nit, continuarà la festa amb sopar de cantell a la plaça i monòlegs.

Per al divendres, dissabte i diumenge arriben els actes religiosos en honor a Sant Miquel Arcangel i la Verge de l'Estrella.

La baixà de Sant Miquel és l'acte més emotiu, sempre acompanyats per la Joventut Musical Verge de l'Estrella de Gilet, els passacarrers i processons que se celebren al llarg de tres jornades.

Per altra banda, els veïns i veïnes de Gilet s'unixen a la plaça per a sopar junts amb harmonia. Inclòs hi ha un sopar solidari per a recabar fons per l'Associació Espanyola contra el càncer.

Els espectacles musicals són tots de gran qualitat i són sinònim de festa i èxit. L'alcalde de Gilet, Salva Costa, convida a tots a eixir al carrer, participar i gaudir de la programació de les festes.

També cal anomenar l'esmorzar interpenyes, correbars i gimcana, calderes i tobogan gegant.

El xupinàs marca l'inici de la Setmana Taurina que va del 27 d'agost a l'1 de setembre, on les entrades de vaques, exhibició de ramat de vesprada i els bous embolats seran els protagonistes, juntament amb les discomòbils. Per als xiquets, hi han «encierros» infantils.