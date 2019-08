Color, música y cine «abarrotan» la cabalgata de Faura

Monstruos de colores, personajes de animación, coches con su propio sistema de limpieza o los tradicionales trajes de oficios pasearon por las calles de Faura en su cabalgata de disfraces. La conocida Peña el Carro no faltó a su cita, como tampoco lo hicieron los animados participantes de Eurovisión con su Chiquilicuatre. No obstante, en esta ocasión, el primer premio «quedó de cine» con los personajes de Coco, la famosa película de Disney. Este grupo de vecinos muy particular puso la máxima nota de color a un evento en el que no faltaron vestimentas alocadas y diversión. De las comparsas que optaron por participar a pie, el primer premio recayó en las jóvenes que vestían de túnel de limpieza de vehículos, una original puesta en escena que destacó a su paso por las calles de Faura. Una vez más, los quintos de 2019 tomaron la palabra y vistieron sus mejores galas para mostrar su participación en los festejos, los más pequeños aportaron color y alegría de la mano de personajes de animación. La fiesta concluía en el balcón del Ayuntamiento de Faura, desde donde los 29 festeros y festeras anunciaROn los premios.